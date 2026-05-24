Sigge, 16, fick till drömrunda på tävling – ”Bästa jag spelat”

Sigge Johansson tillsammans med Magnus Hultgren, klubbens Pro och värd för tävlingen. Foto: Privat

Vilken tävling han gjorde, Sigge Johansson från Hultsfred. På Shopens tävling fick han till en drömrunda och gick på tio under sitt eget par. – Jag har aldrig spelat så bra, säger 16-åringen.

Sigge Johansson är en av Tobo GK:s juniorer. Han började spela på "riktigt" först förra året och nu var han en av 76 spelare som anmält sig till Shopens tävling i helgen.

Där korades han till segrare i B-klassen med 62 slag netto, tio under sitt eget par. Åtta slag bättre än tvåan Jimmy Nilsson och sju bättre än Victor Lockström, vinnare av A-klassen.

I anmälningslistan fanns också morfar Håkan ”HC” Carlsson, som är en välkänd Tobo-spelare, och föräldrarna Patrik Johansson och Josefine Johansson.

Rejäl sänkning av handicapet

Innan tävlingen hade Sigge Johansson 36,3 i handicap. Resultatet gjorde att han sänkte sig rejält.

– Idag har jag 32,2, säger han när vår tidning ringer upp för att få höra mer om rundan.

Vad kan du berätta om ditt spel?

– Mina utslag var lite så där, men spelet in på green och på green gick väldigt bra. Mina inspel och puttningen räddade mycket, säger han ödmjukt, men uppriktigt glad över framgången.

Har du spelat så här bra någon gång?

– Nej, det var drömrundan, det bästa jag spelat någonsin.

Vad tänker du om allt det här, så här dagen efter?

– Jag hade lite svårt att fokusera på sista hålet. Jag ledde ganska mycket, så jag visste på 18:e tee att jag inte kunde förlora oavsett vad jag gjorde, säger han och fortsätter:

– Jag ville bara köra klart hålet och göra något bra. Det var lite pirrig, men det gick bra.

Sporrar det här dig i ditt fortsatta golfspel?

– Ja, det kommer det göra. Jag kommer spela en tävling till redan på lördag.