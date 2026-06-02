Här är personalgruppen som fick årets tårta av KD

I vanlig ordning delade KD ut sin årliga tårta till en personalgrupp i kommunen. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

I fredags var det dags för Kristdemokraternas årliga utdelning av en tårta till en särskild personalgrupp i kommunen. I år hamnade den på Vimarhaga.

Det var personalgruppen på Vimarhagas dagverksamhet som fick tårtan i fredags morse. Den delades ut av partiets Anders Brunegård, som är andre vice ordförande i socialnämnden, samt partiets lokala ordförande Nina Myrefelt.

I sitt tal citerade Anders Brunegård Storbritanniens tidigare premiärminister Winston Churchill med orden "Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket".

Brunegård tillstod att detta inte var fullt lika dramatiskt.

– Men även vi som politiker företrädande KD vill stämma in i denna hyllning, som vi i dag riktar till den lilla och kämpande personalstyrkan vid Vimarhagas dagverksamhet. Vi ser och beundrar hur er insats med begränsade personella och ekonomiska medel lyckas sprida ljus och trevnad bland brukare och inte minst deras anhöriga, sa han i sitt tal.

Som tack för detta bjöd man personalgruppen på årets KD-tårta. Personalen visste inget om detta i förväg.