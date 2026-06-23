UNG MAN DÖMS FÖR FLERA VÅLDTÄKTER MOT BARN PÅ NÄTET

En man döms för flera våldtäkter mot barn över nätet. Genrebild. Foto: MostPhotos

En man i 25-årsåldern från Nybro kommun döms för flera sexuella brott mot barn, bland annat två våldtäkter. Samtidigt frias han från ett stort antal brott han stod åtalad för.

Mannen döms för två våldtäkter mot barn, fyra sexuella övergrepp mo barn, 16 utnyttjanden av barn för sexuell posering, fyra barnpornografibrott, ett bedrägeri och ett ringa narkotikabrott.

Samtidigt frias han från åtal om nio våldtäkter mot barn, sex sexuella övergrepp mot barn och 13 utnyttjanden av barn för sexuell posering.

Tre barn är målsägande i ärendet. De får skadestånd på 370 000 respektive 270 000 och 70 000.

Medgett att han varit oaktsam

Brotten har skett över nätet där mannen förmått barnen att klä av sig nakna och utföra sexuella handlingar på sig själva. Barnen var en bit under 15 år vid gärningstillfällena. Filmerna har mannen sedan behållit.

Mannen har sagt att han saknar minnen från händelserna och medgett att han varit oaktsam beträffande flickornas ålder.

Totalt handlar det om 45 åtalspunkter som tingsrätten prövat var och en. Gentemot en av de drabbade flickorna ser inte tingsrätten att det är bevisat vem som fått flickan att agera framför kameran och hon minns inte själv. Däremot döms mannen för barnpornografibrott mot henne.

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Ville ha spelvaluta till Roblox

Chattarna mellan mannen och de tre flickorna har varit intensiva och förts på en plattform som heter Discord. Flickorna har initialt velat sälja bilder på sig själva som inte är sexuella, bland annat för att få en spelvaluta till spelet Roblox.

Chattarna har därefter ändrat karaktär helt. I efterhand har mannen sagt att han var ute efter en social kontakt i första hand och att han ångrar sig. I de fall där mannen frias beror det på att han inte anses ha förmått flickorna att spela in och skicka materialet.

Mannen ska stanna i häkte tills domen vinner laga kraft. Domen kan överklagas.