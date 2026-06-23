Två bröder döms för mordförsök – får fängelsestraff och utvisning

Två män i 25-årsåldern från Kalmar döms för två försök till mord samt grov misshandel. Påföljden blir fängelse och utvisning för båda parterna.

Det var i november 2025 som bröderna, båda bosatta i Kalmar, grovt misshandlade en person samt försökte mörda två andra personer. Männen hade bestämt träff med målsägandena och var beväpnade med varsin kniv. När målsägandena dök upp utsattes de för livsfarligt knivvåld. Två av målsägandena fick livshotande skador och det var endast på grund av de fick snabb sjukvård som de överlevde.

Som bevisning lade åklagaren bland annat fram mobilrapporter, stillbilder från övervakningskameror, journalanteckningar och fotografier på målsägandena.

Skulle köpa kokain

Målsägandena och bröderna har vid vittnesmål lämnat olika berättelser om händelseförloppet. Målsägandena menar att de träffade bröderna för att köpa ett tv-spel, men tingsrätten dömer att den förklaringen ej är trovärdig. En av bröderna nekar till att ha knivhuggit målsägandena, medan den andra brodern erkänner att kniv har använts.

Tingsrätten dömer händelseförloppet att bröderna stämde träff med målsägandena för att köpa kokain, men de hade inte tänkt betala och tog med ett tomt kuvert samt knivar. Därefter har det blivit ”mycket dålig stämning”. En av målsägandena tog saker från en av bröderna, och därefter angrep bröderna alla tre målsägandena. Tingsrätten dömer att det inte har förelegat en nödvärnssituation som har berättigat de tilltalades handlande.

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Döms till fängelse och utvisning

Båda männen har medborgarskap i ett annat land, men den ena har även medborgarskap i Sverige. Det finns sedan tidigare sex respektive tre avsnitt i männens belastningsregister, och den ena brodern har tidigare suttit i fängelse.

För försök till mord och grov misshandel döms de nu till fängelse i 15 år, samt utvisning. De ska stanna kvar i häktet till dess att domen vunnit laga kraft.

Målsägande ska få skadestånd av båda männen på 376 500 kronor, respektive 375 983 kronor och 84 350 kronor.