Okänd person stoppade öl i fickan

En person klev in på systemet i Vimmerby och stoppade en bärs i fickan. Händelsen upptäcktes av en övervakningskamera.

Ölen ska vara värd ynka 14 kronor, men en stöld är en stöld. Det finns ingen person uppsatt som misstänkt, men en del att gå på. Brottet begicks vid 15.30 i måndags.