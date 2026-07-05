Okänd person stoppade öl i fickan

Annons:
Polisen utreder en väldigt liten stöld på systemet i Vimmerby.
Foto: MostPhotos
En person klev in på systemet i Vimmerby och stoppade en bärs i fickan. Händelsen upptäcktes av en övervakningskamera.
Ölen ska vara värd ynka 14 kronor, men en stöld är en stöld. Det finns ingen person uppsatt som misstänkt, men en del att gå på. Brottet begicks vid 15.30 i måndags.
Jakob Karlsson
jakob.karlsson@dagensvimmerby.se
073 501 41 26
Kommentera
Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.
Annons
Politisk annons
Det här är en politisk annons
Avsändare: