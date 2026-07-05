05 juli 2026
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Okänd person stoppade öl i fickan

Polisen utreder en väldigt liten stöld på systemet i Vimmerby. Foto: MostPhotos

Okänd person stoppade öl i fickan

KRIM 05 juli 2026 10.00

En person klev in på systemet i Vimmerby och stoppade en bärs i fickan. Händelsen upptäcktes av en övervakningskamera.

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Ölen ska vara värd ynka 14 kronor, men en stöld är en stöld. Det finns ingen person uppsatt som misstänkt, men en del att gå på. Brottet begicks vid 15.30 i måndags. 

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Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

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