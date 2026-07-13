Ung man åtalas för stöld – tog dyr klocka på krogen

Genrebild. Klockan på bilden har ingenting med artikeln att göra. Foto: MostPhotos

En man i 25-årsåldern åtalas för att ha stulit en klocka från en privatperson.

Enligt stämningsansökan inträffade stölden i november förra året på en krog. Mannen ska ha tagit en klocka värd omkring 12 000 kronor från målsägande.

Åklagaren skriver att tillgreppet innebar skada och mannen begick gärningen med uppsåt att stjäla.

Klockan ska ha påträffats hemma hos den tilltalade vid en husrannsakan och då ska klockan ha varit trasig. Som bevisning finns bland annat förhör med den tilltalade och målsägande, stillbilder från övervakningsfilm, beslagsprotokoll och fotografier från husrannsakan.

Mannen medger till händelseförloppet, men förnekar brott.