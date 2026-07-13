KLART: Här är juniorernas finalfält i Semesterracet

Med tre raka heatsegrar är Melker Söderman från Kalmar MK klar för A-final i Semesterracets juniorklass 2026. Foto: Stefan Härnström
Totalt 48 juniorförare har kvalat sig vidare till dagens finaldag och gör upp om den prestigefyllda segern i Gnagaredalen i dag. Samtliga 48 juniorer körde två kvalomgångar och de 24 förarna med högst poäng efter två omgångar avancerade till tredje omgången.
Det som återstår i juniortävlingen är finalheaten – C-, B- och A-final. Finalerna körs enligt ”runner up-principen”.
Det enda lokala hoppet är Tjust MK-föraren William Arvidsson som har kvalificerat sig för körning i C-finalen.
A-FINAL
Melker Söderman, Kalmar MK
Albin Sääf, SMK Valdemarsvik
Kelvin Häggman, Eksjö FRC
Milton Holmbom, Kalmar MK
Julian Delang, Finnskoga MK
B-FINAL
William Thång, Lima MS
Hampus Hagström, Finnskoga MK
Olle Carlsson, Ryds MK
Linus Julin, Simrishamns MK
Leon Johansson, Vara MK
C-FINAL
Thor Andersson, Södra Lappmarken
William Arvidsson, Tjust MK
Alfred Eriksson, SMK Köping
Felix Bergqvist, Kalmar MK
Emil Helmfridsson, Teknis MC
Mathias Engström, SMK Motala Bil