KLART: Här är juniorernas finalfält i Semesterracet

Med tre raka heatsegrar är Melker Söderman från Kalmar MK klar för A-final i Semesterracets juniorklass 2026. Foto: Stefan Härnström

Semesterracets första finaldag rullar vidare. Nu har juniorerna avverkat sina tre kvalheat och finalfältet är nu klart.

Totalt 48 juniorförare har kvalat sig vidare till dagens finaldag och gör upp om den prestigefyllda segern i Gnagaredalen i dag. Samtliga 48 juniorer körde två kvalomgångar och de 24 förarna med högst poäng efter två omgångar avancerade till tredje omgången.

Det som återstår i juniortävlingen är finalheaten – C-, B- och A-final. Finalerna körs enligt ”runner up-principen”.

Det enda lokala hoppet är Tjust MK-föraren William Arvidsson som har kvalificerat sig för körning i C-finalen.

A-FINAL

Melker Söderman, Kalmar MK

Albin Sääf, SMK Valdemarsvik

Kelvin Häggman, Eksjö FRC

Milton Holmbom, Kalmar MK

Julian Delang, Finnskoga MK

B-FINAL

William Thång, Lima MS

Hampus Hagström, Finnskoga MK

Olle Carlsson, Ryds MK

Linus Julin, Simrishamns MK

Leon Johansson, Vara MK

C-FINAL

Thor Andersson, Södra Lappmarken

William Arvidsson, Tjust MK

Alfred Eriksson, SMK Köping

Felix Bergqvist, Kalmar MK

Emil Helmfridsson, Teknis MC

Mathias Engström, SMK Motala Bil