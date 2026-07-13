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KLART: Här är juniorernas finalfält i Semesterracet

Med tre raka heatsegrar är Melker Söderman från Kalmar MK klar för A-final i Semesterracets juniorklass 2026. Foto: Stefan Härnström

KLART: Här är juniorernas finalfält i Semesterracet

MOTOR 10 juli 2026 15.03

Semesterracets första finaldag rullar vidare. Nu har juniorerna avverkat sina tre kvalheat och finalfältet är nu klart. 

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Totalt 48 juniorförare har kvalat sig vidare till dagens finaldag och gör upp om den prestigefyllda segern i Gnagaredalen i dag. Samtliga 48 juniorer körde två kvalomgångar och de 24 förarna med högst poäng efter två omgångar avancerade till tredje omgången. 

Det som återstår i juniortävlingen är finalheaten – C-, B- och A-final. Finalerna körs enligt ”runner up-principen”. 

Det enda lokala hoppet är Tjust MK-föraren William Arvidsson som har kvalificerat sig för körning i C-finalen. 

A-FINAL

Melker Söderman, Kalmar MK

Albin Sääf, SMK Valdemarsvik

Kelvin Häggman, Eksjö FRC

Milton Holmbom, Kalmar MK

Julian Delang, Finnskoga MK

B-FINAL

William Thång, Lima MS

Hampus Hagström, Finnskoga MK

Olle Carlsson, Ryds MK

Linus Julin, Simrishamns MK

Leon Johansson, Vara MK

C-FINAL

Thor Andersson, Södra Lappmarken

William Arvidsson, Tjust MK

Alfred Eriksson, SMK Köping

Felix Bergqvist, Kalmar MK

Emil Helmfridsson, Teknis MC

Mathias Engström, SMK Motala Bil

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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