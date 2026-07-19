Varken spelet eller vädret gladde Tobo GK: "Ska skämmas"

Tobo Golfklubb representerades av Robin Gustafsson, Filip Andersson, Robert Blom, Marcus Svensson, Pontus Kägu Bragsjö och Casper Konradsson när seriespelet i division 2 Småland avgjordes på Nässjö GK under fredagen och lördagen. Foto: Privat Foto: Privat

Tobo GK hoppades på en mittenplacering i division 2-golfens seriespel. Så blev det inte. Laget slutade sist av de 13 lagen i en tävling som fick avbrytas på grund av oväder – precis när Tobo hade växlat upp.

Under fredagen och lördagen avgjordes division 2-golfens seriespel för Tobo GK på banan i Nässjö. På förhand trodde och hoppades laget från Storebro på en mittenplacering bland de 13 lagen, men dit nådde man inte.

Det började tungt för Tobo GK på fredagen då det spelades foursome och bästboll, där man faktiskt var sämst av samtliga 13 lag under båda rundorna.

Under lördagen ryckte laget upp sig. Vid förmiddagens singel placerade man sig som åtta och var då bara ett slag bakom totaltolvan Möre GK inför tävlingens sista runda.

Typiskt då att eftermiddagens foursome tvingades ställas in på grund av ett riktigt oväder som drog in över det småländska höglandet.

"Bästbollarna ska vi skämmas över"

– Vi stod och väntade på att slå ut när det brakade loss. Att den sista rundan ställdes in är inte mycket att säga om, det var rätt beslut. Men lite tråkigt för vår del eftersom det var betydligt mer uppåt i gänget efter singelspelet där vi tog in tio slag på Möre där, säger Tobo GK:s Robert Blom.

Vad hände under den första dagens spel?

– Nej, det håller inte – vi måste vara med bättre dag ett. Speciellt bästbollarna ska vi skämmas över. Där tappar vi allt. Jag tror aldrig att jag har upplevt ett sämre seriespel, säger Tobo GK:s Robert Blom som dock strödde beröm över en av lagets spelare.

– Som debutant ska Pontus Kägu Bragsjö absolut ha beröm, han gjorde det riktigt bra. Det är inte lätt att ställas mot plushandicapare i sitt första seriespel, men han var suverän.

Trots sistaplatsen blir det fortsatt spel för Tobo GK i division 2 även 2027. De två första lagen, Tranås GK och Motala GK, spelar i division 1 nästa år.