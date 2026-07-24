Hultsfredsbo frias från knivbrott i Vimmerby kommun

En man i övre medelåldern från Hultsfred frias för brott mot den så kallade knivlagen i Vimmerby kommun i våras. Foto: MostPhotos

En man i övre 50-årsåldern från Hultsfred har stått åtalad för att ha haft kniv på allmän plats i Vimmerby kommun. Kalmar tingsrätt friar honom i sin dom och även yrkandet om förverkandet av den beslagtagna kniven avslås.

Enligt åtalet hade mannen en kniv i ett fordon trots att det inte var befogat. Detta ska ha skett på en ort i södra delen av Vimmerby kommun den 13 maj i år.

Mannen förnekade brott och berättade att bilen stått olåst i fyra dygn efter en trafikolycka. Han hävdade att han själv inte lagt kniven i bilen och kände inte heller till något om den.

Det är inte utrett om den åtalade medvetet eller av oaktsamhet lagt kniven i bilen och åtalet ogillas. Han frikänns från brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.