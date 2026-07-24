Hultsfredsbo frias från knivbrott i Vimmerby kommun

En man i övre medelåldern från Hultsfred frias för brott mot den så kallade knivlagen i Vimmerby kommun i våras.
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Enligt åtalet hade mannen en kniv i ett fordon trots att det inte var befogat. Detta ska ha skett på en ort i södra delen av Vimmerby kommun den 13 maj i år.
Mannen förnekade brott och berättade att bilen stått olåst i fyra dygn efter en trafikolycka. Han hävdade att han själv inte lagt kniven i bilen och kände inte heller till något om den.
Det är inte utrett om den åtalade medvetet eller av oaktsamhet lagt kniven i bilen och åtalet ogillas. Han frikänns från brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.