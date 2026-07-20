Män anmäler varandra efter bråk på LSS-boende

En man i 50-årsåldern och en man i 60-årsåldern råkade i luven på varandra och polisanmäler varandra efter ett bråk på ett LSS-boende i Vimmerby kommun på lördagen.

En man i 50-årsåldern anmäler misshandel och hävdar att han ska ha blivit puttad av en man i 60-årsåldern. Målsägande uppger i anmälan att han har åsamkats smärta.

Polisen har även fått in en motanmälan om misshandel på boendet i Vimmerby kommun. Här uppger mannen i 60-årsåldern att han ska ha blivit misshandlad av mannen i 50-årsåldern.

– Vad det innebär vet jag inte, det står inte, säger Lisa Koblanck vid polisen i Västervik.

Mannen i 50-årsåldern har även blivit polisanmäld för olaga hot som har inträffat på boendet mellan 18 juni och 19 juli. Han ska ha hotat en annan boende – kvinna i 25-årsåldern – och målsägande uppger att det har frambringat rädsla.

– Målsägande har blivit rädd, men det står inte vad han har uttalat, säger Lisa Koblanck.