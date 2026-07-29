VIMMERBYBO ÅTALAS FÖR UTPRESSNING MOT TIDIGARE VÄN

En Vimmerbybo åtalas nu för utpressning mot en tidigare vän. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

En man i 20-årsåldern, bosatt i Vimmerby och känd av polisen sedan tidigare, åtalas för försök till utpressning. Detta mot en gammal vän.

Enligt åklagaren har mannen, som är välkänd av polisen sedan tidigare, försökt förmå en tidigare vän till honom att betala 20 000 kronor till honom.

Detta genom att hota med att den tidigare vännen, eller någon annan, skulle utsättas för våld. Mannen hotade även med att lämna ut den tidigare vännens namn till personer med våldskapital.

I förundersökningsprotokollet finns skärmbilder från Snapchat där mannen bland annat skriver "Annars bror jag måste säga ditt namn till grabbarna", vilket målsägande uppfattat som hotfullt. Han skriver även "ta med ngn och håll hand om du rädd. Aaa tyvärr droppar din adress då", i ett meddelande.

Skulle tvätta pengar åt honom

Det hela ska ha börjat med att mannen skrev till sin tidigare kompis och frågade om hjälp med en sak. Just då fick målsägande inte veta vad det rörde sig om, men när de träffades en vecka senare ska mannen ha sagt att han skulle tvätta pengar åt honom.

Målsägande vill inte bråka med Vimmerbybon i 20-årsåldern och sa därför ja. Senare skrev han att han inte ville och att han inte förstod att det var något så pass stort det handlade om.

Summan 20 000 kronor nämns flera gånger i förundersökningsprotokollet.

Närstående till målsägande har berättat att han upplevde hoten som verkliga och att han blev rädd för vad som skulle hända.

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Folk man inte ville blåsa

Den misstänkte förnekar brott och hävdar att det var målsägande som kom till honom för att tjäna pengar. Han erbjöd sig då att kolla på sätt att skaffa pengar. Enligt honom handlade det om en större summa än 20 000 kronor.

När den tidigare vännen sedan ändrade sig fick han panik och de han hade kontakt med var folk man inte ville blåsa. Själv misstänkte han aldrig att det var något brottsligt. Han menar också att om det var så att han skulle pressa sin tidigare vän på 20 000 kronor så borde summan ha nämnts flera gånger i deras chatt.

Nu åtalas mannen för försök till utpressning efter händelsen som utspelade sig i våras.