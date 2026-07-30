JUST NU: PERSON PÅKÖRD I VÄSTERVIK – FÖRD TILL SJUKHUS

Räddningstjänsten larmades vid klockan 11.44 om en påkörd person i Västervik.

Enligt larmet ska händelsen ha inträffat på Storgatan i höjd med Stadsparken. Vi har ännu inga övriga detaljer om olyckan.

Uppdatering klockan 11.55:

Enligt räddningstjänstens ledningscentral var ambulans redan på plats och tog hand om den drabbade när räddningstjänsten kom fram. Olyckan ska ha skett på ett övergångsställe. Det finns inga uppgifter om skadeläget för den drabbade.

Uppdatering klockan 12.10:

Ledningsoperatören hos räddningstjänsten uppger att den drabbade personen har lastats i ambulans och förts till sjukhus. Man vet inget om skadeläget.

Polisen skriver på sin hemsida att det upprättats en anmälan om vårdslöshet i trafik. Detta efter att patrullen hört de inblandade parterna. Polis ska vara fortsatt vara på platsen vid 12.50-tiden.

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