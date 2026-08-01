MAN I 70-ÅRSÅLDERN SKA HA SLAGIT MAN MED KRYCKA

Vid 14.30-tiden på lördagen ska en man i 40-årsåldern ha blivit slagen av en annan man. Detta med en krycka vid en busshållplats.

Polisen larmades till Målilla efter misshandeln och har hållit förhör med målsägande.

"Vi arbetar med att identifiera misstänkt", skriver polisen på sin hemsida.

Det finns inga uppgifter om att målsägande var i behov av akut sjukvård, meddelar polisen.

Vid 21.45-tiden har polisen mer information att lämna.

– Som det redogörs befinner sig målsägande vid en busshållplats när det uppstår en dispyt och han blir slagen med ett tillhygge. Det ska röra sig om en krycka, säger Filip Annas, presstalesperson vid polisen.

Målsägande ska inte ha behövt uppsöka akut sjukhusvård för sina skador.

Motanmälan också

Båda männen gick sedan på en buss och polisen åkte efter.

– Vi möter upp båda efter detta och håller förhör.

Misstänkt för misshandel är en man i 70-årsåldern. Han har samtidigt gjort en anmälan om olaga hot i samband med den här dispyten mot mannen i 40-årsåldern.