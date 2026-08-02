Så går det för knallarna på marknaden – ”Mer folk i år”

Det är första gången Rolf Augustsson är på Virserums marknad och han tror att lördagen blir bäst, när vår tidning frågar under fredagseftermiddagen. Foto: Sara Åstrand

Syskonen Simone, Amy och Céline Barrington från Västervik säljer djur och andra föremål de virkat. Foto: Sara Åstrand

Allt från väskor och leksaker till godis och ostar. Virserums marknad bjöd på både det ena och det andra under den efterlängtade helgen.

När vår tidning besöker marknaden under fredagseftermiddagen är det inte snålt om vare sig besökare eller knallar på marknadsfältet. Det kryllar av folk som går runt i i 25 graders gassande sol bland donuts- och drickaförsäljningen, tivollit och alla knallar.

Lördagen brukar vara bäst

De flesta väljer nog att strosa omkring ett tag innan man slår till på ett köp, för två timmar in på den första marknadsdagen håller många knallar med om att det går lite trögt. Samtidigt har de höga förväntningar inför helgen.

– Än så länge är det lite grann, men det blir ju också bättre imorgon. Förmarknadsdag är alltid lite sämre än ordinarie marknadsdagen som är imorgon, säger försäljaren Rolf Augustsson under fredagseftermiddagen.

Rolf Augustsson kommer från Linköping och har jobbat ideellt i tre år för en kille som hållit på med marknader i 50 år. Han säljer bland annat läderbälten.

– Det är första gången jag är på Virserums marknad. Jag tror att det kommer gå bra imorgon, men man vet aldrig riktigt med marknader.

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Varit knalle i 40 år

Christer Ullerteg kommer från Jönköping och är en rutinerad försäljare vid marknader.

– Jag har varit här på 90-talet. Jag har hållit på som knalle i 40 år nästan, så jag har varit här några gånger.

Han säljer kläder med tryck och det som har gått bäst är ”Sun trip”-trycket från klassikern Sällskapsresan. Christer Ullerteg kan intyga smålänningar ibland är lite snåla, men han hoppas ändå på att locka sin målgrupp.

– Jag kör annars mest på bilträffar. Det blir lite bättre när folk börjar komma mer imorgon, säger han och tror ändå på att få lite sålt med tanke på Dacketräffen som pågår samtidigt.

”Har gått jättebra”

Syskonen Simone, Amy och Céline Barrington från Västervik driver Izzy Crocheting och de har redan en superbra helg. Det är deras andra gång på Virserums marknad.

– Det har gått jättebra. Det är mycket mer folk nu första dagen än vad det förra året, så det är kul. Men jag tror att det är mycket på grund av vädret och sen är det många barnfamiljer här och det passar oss bra, berättar Simone.

Intresset för virkning har alltid funnits, men en hobbyverksamhet startades under pandemiåren och sedan dess har de varit på ett flertal marknader, men säljer även genom sociala medier.

– Allt är handgjort av oss. Så vi gör även mönstren själva också, säger Simone, som även berättar att de ska på Hultsfreds marknad i slutet av augusti.