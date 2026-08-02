Man stoppad tidigt imorse – misstänks för rattfylleri

En man i 25-årsåldern stoppades tidigt imorse på länsväg 671 i Hultsfreds kommun.

Det var vid 04.40-tiden som polisen stoppade en personbil på länsväg 671. Föraren, en man i 25-årsåldern, fick blåsa och det visade sig vara positivt. Han medtogs därefter för vidare provtagning.

Han är nu misstänkt för rattfylleri.