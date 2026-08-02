Man stoppad tidigt imorse – misstänks för rattfylleri

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Foto: Bildbyrån
En man i 25-årsåldern stoppades tidigt imorse på länsväg 671 i Hultsfreds kommun.
Det var vid 04.40-tiden som polisen stoppade en personbil på länsväg 671. Föraren, en man i 25-årsåldern, fick blåsa och det visade sig vara positivt. Han medtogs därefter för vidare provtagning.
Han är nu misstänkt för rattfylleri.
Simon Henriksson
simon.henriksson@dagensvimmerby.se
076 815 45 71
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