15 augusti 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

KLART: Arbetar i Astrids anda – de tilldelas årets Salikonstipendium

I Skymningslandet med Dockteatern Tittut, som tilldelas årets Salikonstipendium. Foto: Pressbild

KLART: Arbetar i Astrids anda – de tilldelas årets Salikonstipendium

KULTUR 15 augusti 2025 08.22

Det är nu klart vem som tilldelas 2025 års Salikonstipendium för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning.
– Att få det här stipendiet betyder så mycket för oss, säger Sophia Segrell, konstnärlig verksamhetsledare för Dockteatern Tittut.

Annons:

Salikonstipendiet delas årligen ut av Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Stipendiet tilldelas person eller organisation i Sverige som ”genom sin skapande gärning för barn och unga arbetar i Astrid Lindgrens anda”. Stipendiaten utses av Astrid Lindgrens Vimmerby Aktiebolags programråd och stipendiesumman är på 40 000 kronor.

I ett pressmeddelande på fredagen tillkännages att 2025 års Salikon-stipendium tilldelas Dockteatern Tittut, detta för ”sitt banbrytande och uthålliga arbete med scenkonst för de allra yngsta barnen”.

"Rörd till tårar"

– Att få det här stipendiet – i Astrid Lindgrens anda – betyder så mycket för oss. Hennes starka tro på barnens kraft och rättigheter är något vi bär med oss varje dag. I snart 50 år har vi på Dockteatern Tittut skapat föreställningar för de allra minsta, med övertygelsen att alla barn har rätt till riktigt bra kultur, säger Sophia Segrell, Konstnärlig verksamhetsledare, Dockteatern Tittut i pressmeddelandet.

– När Joacim (Johansson, Astrid Lindgrens världs vd) läste upp motiveringen blev jag rörd till tårar. Det här ger oss ny energi och inspiration att fortsätta kämpa för barnen – för att deras röster ska få höras och deras värld bli lite ljusare. Tack, från djupet av våra hjärtan!

Stipendiet kommer att delas ut vid en ceremoni på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby den 25 oktober.

Fakta

Juryns motivering:

Utan Dockteatern Tittuts pionjärarbete hade svensk barnteater inte varit vad den är idag. Sedan starten 1977 har teatern envist och nyfiket undersökt hur man kan skapa meningsfull scenkonst för de allra minsta barnen.

I Dockteatern Tittuts värld talar inte alltid orden. Här kommunicerar i stället ljud, ljus, rörelse, färg, musik och dockor, på barns egna villkor. Föreställningarna är en inbjudan till fantasi och upplevelse, där barnen ges utrymme att känna, upptäcka och delta.

På samma sätt som Astrid Lindgren alltid tog barnens värld på största allvar, bemöter Dockteatern Tittut sin unga publik med respekt, värme och nyfikenhet. Genom sina lyhörda och konstnärligt ambitiösa gärningar har Dockteatern Tittut inspirerat ensembler och barnteaterarbetare runt om i Sverige.

Med verk som Snö, Min lillasyster kanin, Igelkotten och Mullvaden och otaligt många fler, har Dockteatern Tittut i snart fem decennier bjudit in de yngsta till levande och nyskapande scenkonst. Genom sina turnéer når de även ut till barn i hela landet, inte minst till dem som annars har begränsad tillgång till just teater.

För sin outtröttliga skaparglädje, sin respekt för barnets perspektiv och sin konstnärliga integritet, tilldelas Dockteatern Tittut årets Salikon-stipendium.

Om Salikonstipeniet:

Salikonstipendiet delas ut av Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Stipendiet tilldelas person eller organisation i Sverige som genom sin skapande gärning för barn och unga arbetar i Astrid Lindgrens anda. Stipendiaten utses av Astrid Lindgrens Vimmerby Aktiebolags programråd. Stipendiesumman är 40 000 kronor.

Medlemmarna i Astrid Lindgrens Vimmerby AB:s programråd är Karin Nyman, Leif Ruhnström, Niklas Lindgren, Erik Titusson, Kjell Åke Hansson, och Joacim Johansson.

Salikonstipendiet har fått sitt namn från ordet Salikon, som Astrid hittade på redan när hon var sex år. Hennes bror Gunnar satt med ett ritpapper framför sig, och han frågade Astrid vad han skulle rita då svarade hon - Du ska rita ett Salikon! Många år senare gav Astrid namnet Salikon till en magisk rosbuske i sagan Allra käraste syster.

Tidigare stipendiater:

1987 Gunnel Linde, författare och ordförande i BRIS. 1988 Ilon Wikland, konstnär. 1989 George Riedel, kompositör. 1995 Lars H. Gustafsson, barnläkare.1996 Björn Berg, konstnär. 1997 Jörgen Lantz, skådespelare. 1998 Lennart Hellsing, författare. 1999 Anders Grönros, filmare. 2000 John Hrons stiftelse. 2001 Tommy Isacsson, Per Jalminger och Rein Soowik, grundare av Astrid Lindgrens Värld. 2002 Vår Teater vid Medborgarplatsen, Stockholm. 2003 Barbro Lindgren, författare. 2004 Hugo Lagercrantz, professor. 2005 Siv Widerberg, författare. 2006 Glädjeverkstan Sjukhusclowner. 2007 SOS Barnbyar. 2008 Kulturskolan, Vimmerby. 2009 Ulf Starck, författare. 2010 Inger och Lasse Sandberg, författare. 2011 Per Johansson grundare Glada Hudikteatern. 2012 Gunilla Bergström, författare. 2013 Marianne von Baumgarten författare och redaktör Barnens Bokklubb. 2014 Anders Eriksson kultur och fritidschef Vimmerby. 2015 Martin Widmark författare. 2016 Marit Törnqvist författare, 2017 Dilsa Demirbag-Sten författare. 2018 Suzanne Osten dramatiker, regissör och författare. 2019 Ulf Stark, författare. 2021 Ylva Mårtens radiojournalist och författare. 2022 Jan Lööf konstnär, författare. 2023 Pija Lindenbaum konstnär, författare. 2024 Frida Nilsson, författare.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt