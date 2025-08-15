KLART: Arbetar i Astrids anda – de tilldelas årets Salikonstipendium

Det är nu klart vem som tilldelas 2025 års Salikonstipendium för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. – Att få det här stipendiet betyder så mycket för oss, säger Sophia Segrell, konstnärlig verksamhetsledare för Dockteatern Tittut.

Salikonstipendiet delas årligen ut av Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Stipendiet tilldelas person eller organisation i Sverige som ”genom sin skapande gärning för barn och unga arbetar i Astrid Lindgrens anda”. Stipendiaten utses av Astrid Lindgrens Vimmerby Aktiebolags programråd och stipendiesumman är på 40 000 kronor.

I ett pressmeddelande på fredagen tillkännages att 2025 års Salikon-stipendium tilldelas Dockteatern Tittut, detta för ”sitt banbrytande och uthålliga arbete med scenkonst för de allra yngsta barnen”.

"Rörd till tårar"

– Att få det här stipendiet – i Astrid Lindgrens anda – betyder så mycket för oss. Hennes starka tro på barnens kraft och rättigheter är något vi bär med oss varje dag. I snart 50 år har vi på Dockteatern Tittut skapat föreställningar för de allra minsta, med övertygelsen att alla barn har rätt till riktigt bra kultur, säger Sophia Segrell, Konstnärlig verksamhetsledare, Dockteatern Tittut i pressmeddelandet.

– När Joacim (Johansson, Astrid Lindgrens världs vd) läste upp motiveringen blev jag rörd till tårar. Det här ger oss ny energi och inspiration att fortsätta kämpa för barnen – för att deras röster ska få höras och deras värld bli lite ljusare. Tack, från djupet av våra hjärtan!

Stipendiet kommer att delas ut vid en ceremoni på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby den 25 oktober.