KLART: Arbetar i Astrids anda – de tilldelas årets Salikonstipendium

Juryns motivering:
Utan Dockteatern Tittuts pionjärarbete hade svensk barnteater inte varit vad den är idag. Sedan starten 1977 har teatern envist och nyfiket undersökt hur man kan skapa meningsfull scenkonst för de allra minsta barnen.
I Dockteatern Tittuts värld talar inte alltid orden. Här kommunicerar i stället ljud, ljus, rörelse, färg, musik och dockor, på barns egna villkor. Föreställningarna är en inbjudan till fantasi och upplevelse, där barnen ges utrymme att känna, upptäcka och delta.
På samma sätt som Astrid Lindgren alltid tog barnens värld på största allvar, bemöter Dockteatern Tittut sin unga publik med respekt, värme och nyfikenhet. Genom sina lyhörda och konstnärligt ambitiösa gärningar har Dockteatern Tittut inspirerat ensembler och barnteaterarbetare runt om i Sverige.
Med verk som Snö, Min lillasyster kanin, Igelkotten och Mullvaden och otaligt många fler, har Dockteatern Tittut i snart fem decennier bjudit in de yngsta till levande och nyskapande scenkonst. Genom sina turnéer når de även ut till barn i hela landet, inte minst till dem som annars har begränsad tillgång till just teater.
För sin outtröttliga skaparglädje, sin respekt för barnets perspektiv och sin konstnärliga integritet, tilldelas Dockteatern Tittut årets Salikon-stipendium.
Om Salikonstipeniet:
Salikonstipendiet delas ut av Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Stipendiet tilldelas person eller organisation i Sverige som genom sin skapande gärning för barn och unga arbetar i Astrid Lindgrens anda. Stipendiaten utses av Astrid Lindgrens Vimmerby Aktiebolags programråd. Stipendiesumman är 40 000 kronor.
Medlemmarna i Astrid Lindgrens Vimmerby AB:s programråd är Karin Nyman, Leif Ruhnström, Niklas Lindgren, Erik Titusson, Kjell Åke Hansson, och Joacim Johansson.
Salikonstipendiet har fått sitt namn från ordet Salikon, som Astrid hittade på redan när hon var sex år. Hennes bror Gunnar satt med ett ritpapper framför sig, och han frågade Astrid vad han skulle rita då svarade hon - Du ska rita ett Salikon! Många år senare gav Astrid namnet Salikon till en magisk rosbuske i sagan Allra käraste syster.
Tidigare stipendiater:
1987 Gunnel Linde, författare och ordförande i BRIS. 1988 Ilon Wikland, konstnär. 1989 George Riedel, kompositör. 1995 Lars H. Gustafsson, barnläkare.1996 Björn Berg, konstnär. 1997 Jörgen Lantz, skådespelare. 1998 Lennart Hellsing, författare. 1999 Anders Grönros, filmare. 2000 John Hrons stiftelse. 2001 Tommy Isacsson, Per Jalminger och Rein Soowik, grundare av Astrid Lindgrens Värld. 2002 Vår Teater vid Medborgarplatsen, Stockholm. 2003 Barbro Lindgren, författare. 2004 Hugo Lagercrantz, professor. 2005 Siv Widerberg, författare. 2006 Glädjeverkstan Sjukhusclowner. 2007 SOS Barnbyar. 2008 Kulturskolan, Vimmerby. 2009 Ulf Starck, författare. 2010 Inger och Lasse Sandberg, författare. 2011 Per Johansson grundare Glada Hudikteatern. 2012 Gunilla Bergström, författare. 2013 Marianne von Baumgarten författare och redaktör Barnens Bokklubb. 2014 Anders Eriksson kultur och fritidschef Vimmerby. 2015 Martin Widmark författare. 2016 Marit Törnqvist författare, 2017 Dilsa Demirbag-Sten författare. 2018 Suzanne Osten dramatiker, regissör och författare. 2019 Ulf Stark, författare. 2021 Ylva Mårtens radiojournalist och författare. 2022 Jan Lööf konstnär, författare. 2023 Pija Lindenbaum konstnär, författare. 2024 Frida Nilsson, författare.