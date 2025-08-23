23 augusti 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

  • BILDSPEL: Så blev Hellstrands spelning på Hulingen

    Under höstens första musikquiz på Hulingen uppträdde Staffan Hellstrand. Foto: Stefan Härnström

  • BILDSPEL: Så blev Hellstrands spelning på Hulingen

    Foto: Stefan Härnström

  • BILDSPEL: Så blev Hellstrands spelning på Hulingen
  • BILDSPEL: Så blev Hellstrands spelning på Hulingen
  • BILDSPEL: Så blev Hellstrands spelning på Hulingen
  • BILDSPEL: Så blev Hellstrands spelning på Hulingen
  • BILDSPEL: Så blev Hellstrands spelning på Hulingen
  • BILDSPEL: Så blev Hellstrands spelning på Hulingen

BILDSPEL: Så blev Hellstrands spelning på Hulingen

KULTUR 23 augusti 2025 12.00

Omtyckte sångaren Staffan Hellstrand uppträdde på Hotell Hulingen i fredags. Aktuell med musiksläppet Sommar fanns det både nytt och gamla klassiker som framfördes under solouppträdandet.

Annons:

Fredagen var också höstens första musikquizkväll på Hulingen. En välbesökt helkväll med mat och dryck där deltagarna kunde visa upp sina musikkunskaper. Kvällen toppades med gästartisten Staffan Hellstrand som under en timme bjöd friskt på både gammalt och nytt. Från tidiga "Bilder av dig" till nya "Andra människor".

Med låtar som "Lilla fågel blå" och "Fanfar" blev han en av 90-talets stora rockikoner men han har genom åren skrivit låtar till andra artister som blivit stora hits som "Fiskarna i haven" med Idde Schultz. Han medverkade i förra årets Så mycket bättre i TV4 och har även spelat på både Hultsfredsfestivalen och Visfestivalen.

27 augusti spelar Ward Hayden & The Outliers i puben och nästa quiz är 19 september. Då är punkbandet Attentat gästartister.

Annons:

Stefan Härnström

redaktion@dagensvimmerby.se

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Annons:

Relaterade inlägg

Jenny och Putte vill slopa krav på mat för alkoholservering
Så reagerar krog- och restaurangbranschen: "Det här har tagit så hårt psykiskt"
Ny krogshow med välkända herrar – så ser oplanerade planen ut
Flera strömlösa har tagit in på hotell – ”Vi trodde kriget kom”
Efter dagens besked: Så ser de lokala krögarna på framtiden

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt