BILDSPEL: Så blev Hellstrands spelning på Hulingen

Omtyckte sångaren Staffan Hellstrand uppträdde på Hotell Hulingen i fredags. Aktuell med musiksläppet Sommar fanns det både nytt och gamla klassiker som framfördes under solouppträdandet.

Fredagen var också höstens första musikquizkväll på Hulingen. En välbesökt helkväll med mat och dryck där deltagarna kunde visa upp sina musikkunskaper. Kvällen toppades med gästartisten Staffan Hellstrand som under en timme bjöd friskt på både gammalt och nytt. Från tidiga "Bilder av dig" till nya "Andra människor".

Med låtar som "Lilla fågel blå" och "Fanfar" blev han en av 90-talets stora rockikoner men han har genom åren skrivit låtar till andra artister som blivit stora hits som "Fiskarna i haven" med Idde Schultz. Han medverkade i förra årets Så mycket bättre i TV4 och har även spelat på både Hultsfredsfestivalen och Visfestivalen.

27 augusti spelar Ward Hayden & The Outliers i puben och nästa quiz är 19 september. Då är punkbandet Attentat gästartister.