18 november 2025
  • Succé för Ozzykvällen på Hulingen – se film och bilder här

    Många tog sig till Hotell Hulingen för den speciella Ozzy-kvällen i fredags. Foto: Stefan Härnström

Succé för Ozzykvällen på Hulingen – se film och bilder här

NÖJE 18 november 2025 19.00

Ozzy Osbourne lämnade ett starkt avtryck efter sig i nöjesvärlden när han dagarna efter Black Sabbaths sista uppträdande gick bort i somras. Inte bara som sångare i Black Sabbath och soloartist men även som en kultfigur i dokusåpan The Osbournes som introducerade honom för en ny publik utanför hårdrockssvängen.

Hyllningskvällen på Hotell Hulingen drog massor av folk och endast en handfull biljetter fanns kvar när man mindes Ozzy och hans musik. Det blev olika versioner av låtar från hans karriär när Hurley & the Blue Dots, The Indigo Echoes och The Quill framförde dem i blues, indie och hårdrocksversioner. Två av kvällens höjdpunkter var de förstnämndas ångande tappning av Sabbaths "N.I.B." där Sabbaths bluesinfluenser kom till sin rätt samt The Indigo Echoes ilande shoegazeverion av "Shot in the Dark".

Hultsfredsfestivalen och Ozzy hade en historia ihop och under kvällen berättades det minnen från hur man lyckades boka Black Sabbath tack var en välvillig kollega på Roskildefestivalen. Kanske Hultsfredfestivalens största bokning någonsin. Ozzys sologig på festivalen 2007 kunde i efterhand inte ses som någon av hans bättre kvällar.

Men den stora publiken på hyllningskvällen hade gott om bättre uppträdanden och musikminnen att prata om så stämningen var på topp. Ovan ser ni bilder från kvällen och nedan finns en kortare video. 

Videon nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Stefan Härnström

redaktion@dagensvimmerby.se

