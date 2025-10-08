Mord i samband med Tomtenatta – nu kommer nästa del i Vimmerbymorden

Ett mord sker på Tomtenatta i Vimmerby i Michaelas sjätte del i serien om Vimmerbymorden.

Michaela Winglycke tillsammans med Emma Harrysson-Karlsson i samband med smygreleasen av "När allt går sönder" i Vimmerby Bokhandel. Foto: Privat

Michaela Winglyckes nya Ölandssatsning gör inte att Vimmerbymorden går i graven. Nu sker ett mord mitt i Tomtenatta – författaren släpper nämligen "När allt går sönder", som är den sjätte delen i Vimmerbyserien. – Många tycker om att läsa med julkänsla och det är den här gången, berättar hon.

Det är inte så mycket julkänsla för Michaela Winglycke annars just nu. Hon befinner sig i Spanien, där hon ska bo det närmaste halvåret eftersom hon inte klarar av den svenska vintern. HÄR kan du läsa vårt reportage med henne om varför.

Men den sjätte delen i serien "Vimmerbymorden" har en stark anknytning till juletid. Själva mordet sker nämligen i Vimmerby Bokhandel i samband med Tomtenatta.

– Huvudpersonen i boken, Amanda, är i Vimmerby för att lansera sin bok. Hon har sin första signering under Tomtenatta och det sker ett mord inne i bokhandeln. Jag mejlade Emma (Harrysson-Karlsson) och frågade om mordet fick ske där och hon svarade ja med stora bokstäver. Mordet som sker har koppling till Amanda och det visar sig sedan att Amanda också har en koppling till min polis William. Det blir tufft för honom privat när han minns gamla grejer, berättar Michaela Winglycke.

"Drag av tudelade känslor"

"När allt går sönder" släpps nu under oktober månad, men boken finns redan i bokhandeln i Vimmerby. Michaela Winglycke var där på smygrelease i slutet av september.

– Det här är en bok som utspelar sig under juletid och många tycker om att läsa om den tiden och då inte bara julmys. Man tycker om att läsa med julkänsla och det kommer det vara den här gången.

Boken handlar om två hemvändare.

– Det är två som bor i Stockholm och som kommer tillbaka till Vimmerby. De har jobbiga förflutna här och en tjej, Amanda, har skrivit en bok som är inspirerad av sin uppväxt här.

Finns det drag från dig själv i det?

– Som tur är finns inga drag av hennes destruktiva familj, men det finns väl drag av tudelade känslor inför platsen där man vuxit upp. Ibland behöver man försonas med platsen igen och det finns en känsla av att man inte kan bestämma sig för om man ska bo där eller någon annanstans. Det är något som återkommer i mina böcker. Känslan av att man kan flytta någon annanstans och vara mer anonym. Det är ganska mycket jag känner igen mig i.

Temat i boken är just återvändare och trassliga familjerelationer. "Misär" som Michaela Winglycke själv säger, men samtidigt inte bara det.

– Det finns också någon som startar en verksamhet i Vimmerby för att hjälpa andra. Det finns stor värme i boken också.

Nervös inför

Den fysiska boken släpps nu i oktober hos alla bokhandlare både fysiskt och på nätet. Den 30 oktober släpps ljudboken.

– Det här är den sjätte delen och man har blivit lite bortskämd. Serien är inarbetad och lokalt är det många som längtar. Det är alltid roligt. Vid smygreleasen var det mycket folk och väldigt gulliga människor, som sa att de längtade och ville läsa.

Är man nervös inför att boken ska släppas?

– Nervös är man alltid inför. Är det något som har gått fel? Sådant känner man alltid – verkligen.

Kommer det fler delar i Vimmerbymorden?

– Jag har alltid nya idéer och vill skriva mer, men vi har inte bestämt exakt hur många det ska bli eller när nästa kommer, men idéer har jag alltid. Just nu jobbar jag med nästa del på Öland och de går omlott kan man säga.