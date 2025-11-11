Mäktig musikupplevelse väntar i Vimmerby – ”Vi har drömt om det här verket”

Dirigent Christian von Goldbeck kommer att leda Vimmerby oratoriekör, Camerata Nordica och solister i Giuseppe Verdis Requiem den 15 november. På bilden dirigerar von Goldbeck English Chamber Orchestra i Oxford. Foto: Privat

Tonsättaren Verdis Requiem anses av många vara ett av historiens mäktigaste och mest dramatiska körverk. En unik chans till en storslagen musikupplevelse ges nu när Vimmerbys oratoriekör, länsorkestern Camerata Nordica och fyra solister under orkesterdirigent Christian von Goldbecks ledning tar sig an verket i Vimmerby kyrka den 15 november. – Jag hade inte kunnat drömma om att vi skulle kunna ta oss an Verdis Requiem. Det är verkligen ett av de allra svåraste oratorierna, säger en förväntansfull Christian von Goldbeck.

Under många månader har förberedelserna pågått för Vimmerby pastorats oratoriekör. Att öva in ett körverk som Verdis Requiem är inte gjort i en handvändning. Tidigare har kören framgångsrikt sjungit exempelvis Bachs Juloratoriet, Mozarts Requiem och Händels Messias, men inget av dem kan mäta sig med Verdis Requiem, menar Christian von Goldbeck.

– Oratoriekören har verkligen utvecklats. Jag hade inte kunnat drömma om att vi skulle kunna ta oss an Verdis Requiem. Det är ett av de allra svåraste oratorierna. Vi har jobbat i många månader, och det är inte bara tekniskt utmanande utan har också ett känslomässigt djup.

Det känslomässiga djupet och dramatiken är typiskt för Verdi och den italienska operan, menar Christian och beskriver verket som en opera i kyrkdräkt

– Det är ett storslaget verk som kräver mycket av kören, orkestern och solisterna, säger han.

Fyra solister från operans värld

Förutom Länsorkestern Camerata Nordica gästas Vimmerbykören av sopranen Alexandra Büchel, mezzosopranen Amie Foon, tenoren Alvaro Andrés Lara och basen Henning von Schulman.

– De är solister som kommer från operans värld. De har stora röster som man förväntar sig från de stora scenerna i Stockholm.

Nämnas bör också den stora trumman i orkestern, menar Christian. Något väldigt ovanligt, men passande i den dödsmässa som ett requiem är.

– Det är väldigt ovanligt för ett kyrkverk att ha med den största trumman som finns. Ljudet går genom hela kyrkan och ger verkligen en känsla av djup sorg, förklarar han.

Utbildad dirigent vid Cambridge universitet

Att leda kör, orkester och solister genom ett storslaget verk som detta är Christian van vid från större scener än Vimmerby. Sin dirigentutbildning fick Christian vid Cambridge universitet i Storbritannien. Han har gått som lärling hos den legendariska stjärndirigenten Colin Davis, och har bland annat lett English Chamber Orchestra.

Att ha fått vara med och utveckla oratoriekören i Vimmerby och nu få leda dem i Verdis Requiem är Christian stolt över.

– Vi har drömt om det här verket tillsammans, och nu är det dags!

För den som missar konserten i Vimmerby kyrka den 15 november finns en ny chans dagen därpå. Då besöker kören tillsammans med orkester och solister Kalmar domkyrka för att ge konserten ytterligare en gång.