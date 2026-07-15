Malin Sjölander vill ha en tillgänglig vård i alla steg

Regionrådet Malin Sjölander från Västervik vill ha trygghet i vården. Från den grundläggande med att kontakta 1177 till att patienter ska ha tillgång till specialistvård. Inför valet till regionfullmäktige tar hon upp en rad frågor som hon vill förändra för vårdsökande, patienter, vårdpersonal och anhöriga.

– Trygghet för mig är också tillgänglighet. Den första frågan som kanske är den viktigaste av dem alla är att vi har en säker och trygg tillgänglighet till 1177 på telefon. För det är ingången till sjukvården för väldigt, väldigt många och kanske de som är skörast. Till exempel äldre.

Att behöva sitta och vänta i telefon när man är allvarligt sjuk ska inte få hända anser Sjölander. Hon vill även se en förbättring av tillgängligheten generellt och har en vision om att man inte ska ha köer i Kalmar län. Hon delar inte den styrande S-C-V-majoritetens syn på att länet ligger mycket bra till i undersökningarna. Hon menar att inte heller väljarkåren delar deras åsikt.

– Även om vi ligger gott till i statistiken så tycker ju väljarna inte att vi gör det. Väljarna tycker att man får vänta för länge. De tycker även att tillgänglighet betyder att vården ska finnas på nära håll. Vi kan inte ha ett akutsjukhus överallt men vi kan ju finnas vård på annat sätt. Som att man kommer hem till någon som är sjuk.

Vårdval ska brara vara för rika

Den tredje frågan som Sjölander lyfter är rätten för vårdtagare att välja sjukvård. Är man hos en läkare och inte är nöjd ska man få välja en annan.

– Du får göra det i primärvården, men det är också bara där. Vi har haft en ganska stark diskussion de senaste månaderna om rätten att få välja gynekolog. Jag kan välja tandläkare men inte gynekolog. När jag pratar med kvinnor, även på vänstersidan, så säger de att det kanske är den känsligaste formen av sjukvård som vi söker oss till. Det kan finnas andra områden; jag tänker psykiatri till exempel.

Sjölander påpekar att man ska ha den rätten oavsett vilken plånbok man har. För som det är idag kan den som har pengarna köpa privat vård i Stockholm för tusentals kronor.

– Det tycker jag är ett fruktansvärt orättvist system.

Men är det nästan inte mer visioner än en valfråga? Alla partier säger ju att plånboken inte ska styra och självklart ska man kunna få den vård man kräver. Men varför skulle just exempelvis Västervik ha en viss specialistavdelning och inte Oskarshamn?

– När det gäller väldigt specialiserad vård, om man får någon väldigt specifik cancer till exempel, så är det idag så att ju mer avancerad cancer du har fått så får du kanske åka lite längre. Vi har ju all vår gynekologiska cancervård i Linköping för att de är så himla. Så våra kvinnor vet att jag får åka en bit för att få cancervård, men jag får den av de bästa. Är det livet som står på spel är det inga konstigheter att åka till Linköping men den dagliga vården, om man har hjärtproblem till exempel och har olika värden ofta ska du ha en läkarenhet eller vårdcentral nära.