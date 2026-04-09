Korpens tipspromenad 5 april – här är vinnarna

110 personer gick tipspromenaden från Vimmerby Camping. Ingen hade 12 rätt, 12 hade 11 rätt, och 26 hade 10 rätt.

Vann gjorde Maria Nyström (11), Linné Eriksson (11) och Håkan Larsson (11). Lottad vinst gick till Conny Lagerström. På skiljefrågan vann Fredrik Sandin (6,2).

Barnvinst gick till Signe Arvidsson och Ronja Larsson Björling. Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad. Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 6,2 grader

Rätt rad vuxen: X2X 121 121 2X2

Rätt rad barn: X12 2X2 1X1 2X1

Nästa promenad går från Swedol AB, Tegelbruksgatan.