Korpens tipspromenad 3 maj – här är vinnarn

80 personer gick tipspromenaden från Upptäckardagen. 5 hade 12 rätt, 16 hade 11 rätt, och 23 hade 10 rätt.

Vann gjorde Elin Johansson (12), Lars Björkman (12) och Nils-Erik Johansson (12). Lottad vinst gick till Petra Karlsson. På skiljefrågan vann Elin Johansson (169).

Barnvinst gick till Hjalmar Fundin och Alice Karlsson. Lottade vinster från Turistbyrån gick till Monica Karlsson, Carita Thörn, Lars Fröberg, Madelene Knutsson och Inez Fundin.

Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad.

Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 172

Rätt rad vuxen: 1X2 XX1 21X 21X

Rätt rad barn: 122 X12 1XX 1X2

Nästa promenad går från Motorsport, Krön Runt och tipspromenad.