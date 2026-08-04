Tjust Western Riders höll ett två dagar långt ungdomsläger i Vimmerby

I helgen hölls ett tvådagarsläger för ungdomar av Tjust Western Riders. Foto: Tjust Western Riders

Under helgen hade Tjust Western Riders, TJWR, ett två dagar långt ungdomsläger på klubbens anläggning i Skänninge.

Lägret i Vimmerby arrangerades i samarbete med Westernryttarna i Sverige på Tjust Western Riders anläggning.

Totalt har åtta yngre och äldre ungdomar, mellan tio och 26 år, haft variererande träning under ledning av Westerntränaren Marcus Bäcklund.

I söndags avslutades dagen med en enklare trailbana som är en av tävlingsgrenarna i westernridning.

Dagarna var mycket uppskattade av ungdomarna och publiken, där även publiken hade möjlighet att köpa fika och vädergudarna var på vår sida.