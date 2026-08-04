04 augusti 2026
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  • Tjust Western Riders höll ett två dagar långt ungdomsläger i Vimmerby

    I helgen hölls ett tvådagarsläger för ungdomar av Tjust Western Riders. Foto: Tjust Western Riders

  • Tjust Western Riders höll ett två dagar långt ungdomsläger i Vimmerby
  • Tjust Western Riders höll ett två dagar långt ungdomsläger i Vimmerby

Tjust Western Riders höll ett två dagar långt ungdomsläger i Vimmerby

MED EGNA ORD 04 augusti 2026 16.40

Under helgen hade Tjust Western Riders, TJWR, ett två dagar långt ungdomsläger på klubbens anläggning i Skänninge. 

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Lägret i Vimmerby arrangerades i samarbete med Westernryttarna i Sverige på Tjust Western Riders anläggning. 

Totalt har åtta yngre och äldre ungdomar, mellan tio och 26 år, haft variererande träning under ledning av Westerntränaren Marcus Bäcklund. 

I söndags avslutades dagen med en enklare trailbana som är en av tävlingsgrenarna i westernridning. 

Dagarna var mycket uppskattade av ungdomarna och publiken, där även publiken hade möjlighet att köpa fika och vädergudarna var på vår sida.

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