LIVE: Kan Dackarna även fälla Vargarna på bortaplan?

I går vann Dackarna med hela 55-35 mot Indianerna hemma på Skrotfrag Arena. Nu väntar Vargarna på bortaplan i Norrköping. Följ matchen med oss.

Dackarna tog ett stort steg mot slutspel under gårdagskvällen när man körde över Indianerna totalt och vann med smått osannolika 55-35.

Glädjen var förstås stor i hemmalägret och redan i kväll ska Dackarna ta grundseriens näst sista omgång i hamn. Då väntar Vargarna på bortaplan i Norrköping. Även det en tuff utmaning på förhand.

Dackarna gör en förändring i sitt lag. Det är att Avon van Dyck tar en reservplats i stället för brorsan Sammy van Dyck. I övrigt är det samma gäng som under måndagen. Vargarna har flera spetsiga förare och bland annat har man med Martin Vaculik, Norick Blödorn, Frederik Jakobsen och Jaimon Lidsey i startsjuan.

Följ matchen från start till mål med oss.