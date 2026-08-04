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LIVE: Kan Dackarna även fälla Vargarna på bortaplan?

Kan Dackarna slå Vargarna av bara farten? Foto: Simon Henriksson

LIVE: Kan Dackarna även fälla Vargarna på bortaplan?

SPEEDWAY 04 augusti 2026 16.30

I går vann Dackarna med hela 55-35 mot Indianerna hemma på Skrotfrag Arena. Nu väntar Vargarna på bortaplan i Norrköping. Följ matchen med oss.

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Dackarna tog ett stort steg mot slutspel under gårdagskvällen när man körde över Indianerna totalt och vann med smått osannolika 55-35. 

Glädjen var förstås stor i hemmalägret och redan i kväll ska Dackarna ta grundseriens näst sista omgång i hamn. Då väntar Vargarna på bortaplan i Norrköping. Även det en tuff utmaning på förhand. 

Dackarna gör en förändring i sitt lag. Det är att Avon van Dyck tar en reservplats i stället för brorsan Sammy van Dyck. I övrigt är det samma gäng som under måndagen. Vargarna har flera spetsiga förare och bland annat har man med Martin Vaculik, Norick Blödorn, Frederik Jakobsen och Jaimon Lidsey i startsjuan. 

Följ matchen från start till mål med oss.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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