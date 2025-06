LOKALA FÖRETAGETS UTBYGGNAD ÄR SATT PÅ PAUS

Vår tidning rapporterade förra sommaren om att International Aluminium Casting (IAC) har expansionsplaner för fabriken i Hultsfred. I dag hyr IAC 10 000 kvadratmeter av Hultsfreds Kommunala Industri AB, HKIAB, för gjuteriet och bearbetningen och 2 000 kvadratmeter av Inge Hyckenberg, där lackeringen inryms.

”Nu behöver vi växa med mer yta. Vi vill bygga ut 10 000 kvadratmeter i riktning norrut mot Vimmerby. Vi tar den mark i anspråk där det står två tält idag, plus lite till. Ända fram till grusparkeringen är bygglovet ansökt om”, sa IAC:s vd Dan Nilsson till vår tidning förra sommaren.

Utbyggnaden är satt på paus

Tanken var att utbyggnationen skulle komma igång efter semestern 2024 och vara klar för inflyttning efter semestern 2025.

Socialdemokraterna gjorde nyligen ett verksamhetsbesök på IAC och fabrikschefen Benny Israelsson informerade om att utbyggnadsprojektet är satt på paus.

– Vi har ett utbyggnadsprojekt där vi har en plan på att förhoppningsvis bygga ut verksamhetens lokaler ganska ordentligt framöver. Vi fick bygglov förra sommaren och sedan blev marknaden lite orolig under hösten 2024 och av den anledningen valde vi att avvakta. Vi vill helt enkelt se var marknaden tar vägen. Just nu är marknaden fortfarande lite skakig med allt som händer i omvärlden. Det gör att ett sånt här projekt får stå tillbaka lite just nu, säger Benny Israelsson.

IAC:s ambition är att utbyggnaden ska bli verklighet som det var tänkt från början.

– Vi hoppas fortfarande på att det ska hända och projektet står inte helt stilla, men vi gasar inte som vi gjorde när vi började. Ritningar och planen för hur det ska se ut finns framme, säger Benny Israelsson.

"Kommer inte behöva dubbla bemanningen"

Utbyggnaden är tänkt hela vägen ner till rondellen och ska därefter byggas ihop med nuvarande huskropp.

– Man kan säga att det är all byggbar mark ända ner till rondellen. Vi har i dag cirka 10 000 kvadratmeters produktionsyta och utbygget är på ungefär 8 000 kvadratmeter. Utbygget innehåller logistikdelen som kommer flytta inomhus. Det blir två avlånga skepp som är tänkta som produktionsyta. Den ena delen ska hushålla en ny lackeringsanläggning och den andra en bearbetningslokal.

Utbyggnaden kommer gå på mellan 60 och 80 miljoner kronor, enligt Benny Israelsson. Det är oklart hur många nya arbetstillfällen som fabriksutbyggnaden kommer ge när den står på plats.

– Delar av nya ytan ersätter befintlig yta och vi är ett företag som är precis i startgroparna när det kommer till automation. Vi är ett gammalt företag med relativt gamla maskiner och en del helt nya maskiner. Ska vi fylla utbygget så kommer det krävas mer personal, men kanske inte så mycket som det är i förhållande till yta. Tittar man på en vision så är det kanske att dubbla omsättningen i Hultsfred, men vi kommer inte behöva dubbla bemanningen för att dubbla omsättningen. Det kommer naturligtvis leda till nya arbetstillfällen, säger Benny Israelsson.