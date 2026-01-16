SUCCÉÅR FÖR LOKALA FÖRETAGET – HAR KÖPT LOSS LOKAL

Framery är en av företagets nya, stora kunder till vilka man tillverkar delar till sådana här ljudisolerade rum, så kallade poddar. ” Det är kunder vi jobbat upp under längre tid, där vi kunnat börja skörda nu”, säger Dan Nilsson. Foto: Lotta Madestam

Vd Dan Nilsson kan summera 2025 som ett rekordår för IAC Hultsfred, som köpt lokalerna på Nytorpsvägen av HKIAB. Foto: Lotta Madestam

Gjuteriföretaget IAC Hultsfred har köpt loss sina lokaler och grannfastigheten på Nytorpsvägen, ökat sin omsättning och vuxit med fler anställda. Fabriken är numera inte bara den största inom koncernen, utan även den bästa och mest lönsamma. – Vi gjorde ett rekordår 2025 och planerar anställa ytterligare i vår, säger vd Dan Nilsson, som är stolt över den resa teamet gjort sedan man lyckades vända trenden från att vara "sämst i klassen".

International Aluminium Casting Hultsfred, som främst arbetar mot fordonsindustrin, gör sitt bästa år någonsin. Dan Nilsson gläds åt en mycket bra omsättning och ett väldigt bra resultat.

– Jag kan inte riktigt släppa hur mycket vi ökade, först måste årsredovisningen revideras. Jag kan säga så mycket att vi gjorde ett stabilt plusresultat och nådde 223 miljoner kronor i omsättning. Det är en ökning med 12,6 procent.

– Det kanske inte låter så dramatiskt, men i den här världen är det en stor ökning, tillägger han.

Vad är det som gör att det går så bra i Hultsfred?

– Nya kunder. Det är en lång process, i den här branschen är det väldigt långa uppstartsresor man gör. Att ta in en ny stor, stabil kund långsiktigt kan ta upp till tre år, från frö till skörd. Det är kunder vi jobbat upp under längre tid, där vi kunnat börja skörda nu. Bland annat finska Framery, de säljer väldigt bra ute i världen tydligen. Så det är väldigt kul för Hultsfred.

Växer med fler anställda

I nuläget har IAC Hultsfred drygt 110 anställda, plus ett tiotal inhyrda medarbetare, till följd av de historiskt stora svängningarna som är i branschen.

– Vi har nyanställt fem under hösten, och planerar anställa lika många i vår. Jag skulle vilja säga att under den tid IAC ägt fabriken, vi tog över efter Finnveden 2014, så har vi aldrig varit så här många anställda tidigare, säger Dan Nilsson.

Närmar sig beslut om expansion

Det har länge funnits expansionsplaner för Hultsfredsfabriken. På grund av en skakig marknad pausades dock allt i somras.

”Vi har ett utbyggnadsprojekt där vi har en plan på att förhoppningsvis bygga ut verksamhetens lokaler ganska ordentligt framöver. Vi fick bygglov förra sommaren och sedan blev marknaden lite orolig under hösten 2024 och av den anledningen valde vi att avvakta”, sa fabrikschef Benny Israelsson till vår tidning då.

Köpt lokalerna av HKIAB

IAC Hultsfred har länge haft planer på att bygga ut sin fabrik för gjuteri och bearbetning på Nytorpsvägen med 8 000 kvadratmeter i riktning norrut mot Vimmerby. Det skulle betyda att fabriksytan i det närmaste dubbleras. En investering i storleksordningen 50 miljoner kronor.

Ett viktigt steg i expansionsplanerna togs i höstas när IAC:s ägarbolag Grönskär förvärvade både industrilokalen och grannfastigheten där man planerar bygga ut av Hultsfreds Kommunala Industri AB.

– Det är HKIAB:s intention att sälja till sina hyresgäster, så de får en bättre möjlighet att utvecklas, säger fastighetsingenjör Jan Oskarsson, som hoppas att det kommer innebära att IAC blir kvar i Hultsfred och att expansionen ska bli verklighet.

Kan 2025 års positiva siffror komma att innebära att ni går igång med utbyggnationen?

– Vi börjar närma oss att komma vidare med den, vi har styrelsemöte i slutet av januari, säger Dan Nilsson. Så det är inget klubbat, men heller inget negativt. Vi väljer att vara lite försiktiga för vi ser att marknaden fortsätter gå i sidled. Den står och stampar, säger Dan Nilsson och fortsätter:

– Vissa av våra andra fabriker går inte lika bra, så kan man sammanfatta det. Så man måste vara på tårna hela tiden har jag lärt mig under alla dessa år, och med alla olika covidkriser, energikriser och leveransproblematiker i världen. Vi är luttrade. Men vi budgeterar med att åtminstone inte tappa under 2026. Man ska planera för det bästa och vara beredda att parera för det värsta.

Skulle du våga säga att möjligheten att fabriken byggs ut i Hultsfred är större idag än för ett halvår sedan?

– Ja, det kan jag säga. Hultsfred gör ett rekordår 2025, så vi är bara koncernens största fabrik, utan vi blev också den bästa, med det innefattas lönsammaste. Det är första gången, så på sikt är det naturligt att vi vill fortsätta växa i Hultsfred, säger Dan Nilsson och fortsätter:

– Så jag är jättestolt, för när vi började vända det här 2017 var vi "sämst i klassen". Det är en jätterolig resa teamet gjort.

Varslat anställda i Ankarsrum

Gjuterikoncernen i stort nådde en omsättning på nästan 700 miljoner kronor förra året, inklusive Estland och fem fabriker i Sverige.

Medan fabriken i Hultsfred summerar ett rekordår har ett varsel lagts i Ankarsrum, som ett resultat av att man tappat en del ordrar. Här kan du läsa mer om det.