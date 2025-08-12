Sandhs nya toppjobb – chef över 100 anställda

Gullringsprofilen Mattias Sandh var fram till i våras fabrikschef på Simpson Strong-Tie i Gunnebo. Nu har han landat ett nytt toppjobb och blir chef på Hydro Extrusion i Vetlanda. – Det är rätt likt det jag gjorde i Gunnebo, berättar han.

Fotbollsprofilen Mattias Sandh har i många år drivit affären i Gullringen. I våras valde han att avveckla butiken efter några tuffa år och i somras blev det klart att paret Andreas Rolf och Marie Sköld satsar på en obemannad butik i fastigheten.

Utöver att vara affärsinnehavare har Sandh fram tills i våras varit fabrikschef på Simpson Strong-Tie i Gunnebo. Efter att han lämnat jobbet där har han under en tid stått utan jobb, men nu är det klart att han blir chef på Hydro Extrusion i Vetlanda.

– Förr hete det Sapa och sedan har norska Hydro köpt upp det. Man har fabriker i Finspång, Sjunnen och Vetlanda i Sverige och gör aluminiumprofiler till bilindustrin. Det är inte så långt mellan Vetlanda och Sjunnen, men det är Vetlanda som är min första plats, berättar Mattias Sandh.

Hans titel är bearbetningschef.

– Det är en norsk titel och jag har en chef över mig i Vetlanda och sedan har vi en vd i Sverige som sitter i Finspång. Jag är en senior produktionschef kan man nog säga. Det är en rätt stor bemanning och jag har närmare 100 personer under mig. Jag ansvarar för planering, inköp och så vidare, så det är rätt likt det jobb jag hade i Gunnebo. Där var jag fabrikschef och hade en vd över mig.

Behöver inte tänka på affären

Det nya jobbet börjar Mattias Sandh på måndag den 18 augusti.

– Det blir ett liknande ansvar som jag haft tidigare och det känns skönt. Det har varit klart en tid och jag skrev på papprena i juni redan, men vi kom överens om att jag inte skulle börja förrän allt folk är tillbaka efter semester. Jag kommer få en skapligt tuff introduktion när jag är på plats de första tre veckorna.

Utöver detta är Mattias Sandh också fotbollstränare i sitt älskade Gullringens GoIF, men affären behöver han inte längre ha i tankarna.

– Nu är jag bara hyresvärd där, så det blir att kombinera jobbet, fotbollen och familjen i två och en halv månad. Fotbollsmässigt stör det inte mig. Vi har bestämt att vi ska gå för det i höst och arbetsgivaren vet att jag har det här uppdraget. Det är skönt att ha dem med sig och jag tycker det är bättre att vara öppen och ärlig med det. Nu kommer jag väl vara hemma kvart i sex och så börjar träningen vid sex, så jag lär inte vara lika tidig på Gullemon som jag har kunnat vara ett tag.

"Känns intressant"

Mattias Sandh har haft flera chefspositioner genom åren och bland annat haft en lång rad av chefsbefattningar på Rimaster och varit ansvarig för att lägga ned Akzo Nobel i Gamleby.

– Jag har haft högre tjänster i 25 år drygt och älskar att jobba med personal. Det känns inspirerande och jag höll på med intervjuer och den här rekryteringen i en dryg månad. Jag fick jobbet, så något har man ju på papperet sedan tidigare.

Hur känner du för det nya jobbet?

– Det känns intressant. Man verkar vara väldigt professionella och måna om att förstå hur man är som chef och person. Alla ska utvecklas som individer varje dag och jag kommer ha ett bra team med två produktionsledare och en planeringschef under mig. Det är rätt liknande struktur på organisationen som jag varit van vid i Gunnebo.

Hydro är ett företag som vill fortsätta växa, säger han.

– Man jobbar mot bilindustrin och då gäller det att ta kontrat som gäller i tre till fem år. Prismässigt behöver man vara på en låg nivå men samtidigt hålla hög kvalitet. Det är en press jag trivs med och jag är taggad över att det krävs hårt jobb för att prestera. Det är inte ofta man går och väntar tills man får börja ett jobb, men så känner jag nu.