Gullringen upp på kvalplatsen – tog tung seger i Malmbäck

Två mål svarade Victor Okeji för när Gullringen vann och tog sig upp på kvalplatsen. Foto: Arkivbild

En lurig match på förhand mot ett helmotiverat hemmalag. Då visade Gullringen både klass och styrka och vann med 4-1. – Vi skulle gå för det sa vi och det håller vi rätt så bra hittills, säger tränaren Mattias Sandh.

Drömmarna om division 3 på Gullemon igen lever i allra högsta grad. I måstematchen borta mot bottenlaget Malmbäcks IF tog Gullringen tre poäng.

Detta trots svåra förutsättningar med många spelare på frånvarolistan och ett oerhört högt gräs på Önnemo.

– Det var nog tredubbelt så högt som på Gullemon, men det var ju blött som tur är. Vi börjar första riktigt bra och har några riktigt bra lägen första fem minuter. Vi gör 1-0 och det känns som att vi ligger med bra kontroll där, men så får de ett slumpmål till 1-1, säger Mattias Sandh.

Det var också ställningen efter halva matchen.

– I andra börjar vi lite sämre, men sedan får vi fart i spelet och visar att vi är ett bättre fotbollslag. Det märks att vi har mer självförtroende och när vi väl gjort 2-1 och 3-1 kan det lika gärna rinna iväg till 6-1. Vi har massor av chanser och de har väl en hörna ungefär. Vi visar styrka.

Uppe på kvalplatsen

Gullringen är nu, åtminstone tillfälligt, uppe på kvalplatsen. Både IFK Västervik och Tranås FF spelar på söndagen.

– Vi ka bara göra vårt i våra matcher. Vi har sagt att vi ska gå för det och det håller vi rätt så bra hittills. Vi ser starka ut, men det är också så att vi inte får bli nonchalanta. Just nu är det skönt att ta helg efter en svår bortamatch. De är tunga och fysiska och man är lite orolig inför de här matcherna som man ska vinna. Det blir mycket kamp mot Malmbäck och inget skönspel riktigt.

Benjamin Qwarfordt gjorde a-lagsdebut och gjorde inte bort sig.

– Annars är det Alex (Swartz) och Ola (Lindblom) samt Felix (Johansson) och Herman (Lynbech). Vi är väldigt starka centralt och så kommer Rigon (Thaqi) in och är på spelhumör också. Vi tog inga onödiga gula, så inga nya avstängningar heller.

Victor Okeji satte två mål och varsitt gjorde Olle Eriksson och Yassin Jalil Kader.

HÄR kan du se hur pass oerhört jämnt det är i toppen bakom Egnahem.