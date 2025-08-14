MAKALÖS REKORDSOMMAR FÖR OSTKAKEBODEN I FRÖDINGE

Ostkakeboden i Frödinge har haft en makalös sommar. När boden stängde för säsongen i helgen kunde man för första gången någonsin summera över 40 000 besökare. – Det är helt sjukt, skrattar produktionschefen vid Frödinge, Anders Törngren.

Över 40 000 besökare på sju veckor, och över 1 000 besökare på en och samma dag. Det är två otroliga rekord som Ostkakeboden i Frödinge slog den här sommaren. I söndags hade man öppet för sista dagen den här säsongen, och det är en lätt tagen Anders Törngren vid Frödinge Mejeri som summerar rekordsommaren.

– Vi började med Ostkakeboden för 25 år sedan, och aldrig har vi haft fler besökare än i år. Jämfört med förra året, som då var vårt näst bästa i historien, har vi ökat med 15 procent. Jag fattar inte vart allt folk kommer ifrån, säger Anders Törngren och skrattar.

”Har blivit för stort”

I år har personalen upplevt att antalet utländska gäster har ökat. Det är många danskar och tyskar, men också en ökning av antalet besökare från Nederländerna.

– De gäster som besöker oss har möjlighet att ge input till oss på sin upplevelse, och det är fantastiskt att få sådana omdömen. De allra flesta är verkligen supernöjda och lyfter främst den mysiga miljön, priserna, produkterna och personalen. Vi driver ju inte boden för att tjäna pengar, utan ser den som viktig marknadsföring av oss och våra produkter, berättar Törngren.

– Det som är vårt problem nu är att det här har blivit för stort. Boden är helt enkelt för liten och inte byggd för att ta emot 40 000 personer under sju veckors tid. Sista dagen när vi hade öppet, i söndags, var jag och kollade om de behövde någon hjälp vid öppningen runt klockan elva, då stod det 34 bilar på parkeringen. Vi måste hitta på något, och vi har en del idéer för att skapa fler fikaplatser och jobba bort de köer som kan uppstå ibland.

Hyllar personalen

Men bekymmer är det sista Törngren vill tänka på nu. I stället gläds han åt sitt eget jobb, som han beskriver som ”världens bästa fabrikschefsjobb”, men framför allt åt de nio tjejer som jobbar i Ostkakeboden och ligger bakom succén.

– De är helt fantastiska allihop. Mellan 17 och 20 år, med varierad bakgrund och erfarenhet, men sköter det här helt själva. De tar ett jätteansvar och fixar allt – från beställning till försäljning. Jag är så imponerad av dem och så tacksam att vi har dem. De flesta kommer från trakten, och det är så klart extra roligt.

Törngren har svårt att förklara hur 40 000 besökare hittar till Ostkakeboden i Frödinge under sommaren, och att man nu är ett av kommunens största besöksmål efter Astrid Lindgrens värld?

– Med tanke på att vi gör minimalt med reklam, så är det helt otroligt. Men Ostkakeboden har blivit ett trevligt ställe för en utflykt, och det sprider sig från mun till mun. I somras hade vi en familj från Stockholm som hade blivit tillsagda av bekanta att om de skulle åka till Småland så var Ostkakeboden i Frödinge det viktigaste att besöka. Det säger en del, haha.