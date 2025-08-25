Växlade upp samarbete inför sommaren – "Fallit oerhört väl ut"

Guldkringlan ser en stadig och bra utveckling i sin butik i Västervik – och sommarens samarbete med Västervik Resort har fallit oerhört väl ut, enligt ägarna som ser fram emot en fortsättning.

Inför sommaren gjorde Västervik Resort en helt ny satsning som inkluderade Guldkringlan. Samarbetet innebar att Vimmerbybageriet fick den fina möjligheten att leverera färska frukostbröd, bakverk, smörgåsar och sallader till resortens nya brödbod.

– Det är en otrolig fjäder i hatten för oss. Resorten är en stor och viktig kund för oss. Det är otroligt mycket folk där på sommaren och flera tusen besökare per dag som rör sig där. Alla äter frukost, grillar hamburgare eller korv och fikar. Vi är otroligt glada för den här nyheten, sa vd Joakim Hesselgård när nyheten släpptes.

Fått hämta mer

Med sommaren bakom sig kan Hesselgård summera premiäråret. Han tycker samarbetet fallit oerhört bra ut.

– Vi har levererat 600-700 frallor varje dag måndag till lördag. Till det bullar, kakor, sallader och mackor. Det har varit slut varje dag, ändå har de bara öppet några timmar på förmiddagen. Vissa dagar har allt varit slut redan klockan nio, så de fått åka och hämta mer i vår butik.

Hur viktigt skulle du säga att det här samarbetet är för företaget?

– Jätteviktigt, absolut. För oss är Västervik Resort en jättestor, fin kund.

Har växlat upp samarbetet

Samarbetet är inte på något sätt nytt. Men tidigare har det varit i mer blygsam skala genom att bageriet levererat till konferenser och annat. I och med sommarens satsning växte det till sex stående leveranser i veckan.

– Vi har bakat allt i Vimmerby, så det har varit en otroligt tuff, men rolig sommar. De använder samma ord som oss, att det varit en dundersuccé. De är supernöjda och säger att de vill utveckla det tillsammans med oss ännu mer, säger Joakim Hesselgård.

Finns ett tvåårigt avtal

Ann Björnsdotter, marknadschef på Västervik Resort, kan bekräfta att de är väldigt nöjda med satsningen på Brödboden.

"Vi tycker också att vårt samarbete med Guldkringlan har fungerat jättebra. Det har bara varit positiva kommentarer och en uppskattad service till våra gäster. Utmaningen har varit hur mycket bröd vi ska beställa varje dag", skriver hon i ett SMS.

Samarbetet får en fortsättning nästa år. Det finns ett avtal som löper över nästa säsong också.

Företagets affärsidé

Utöver det här samarbetet ser bageri Guldkringlan en stadig bra utveckling i sin butik i Allén som öppnade för drygt två år sedan. Då hade lokalen som tidigare varit klädaffär renoverats för att passa nya ändamålet.

– Vi ser att fler och fler folk hittat till oss stadigt, så idag har vi många fler besökare, säger Joakim Hesselgård.

Det ligger ändå lite ostrategiskt, medger han, men det är samtidigt företagets affärsidé, att man ska stanna till, handla och åka därifrån.

– Vill man sätta sig och ta en fika är det nere i stan, men det är inte den kundkategorin vi har. Man kommer in och tänker sig att köpa två bullar, men så handlar man för hela dagen och kanske nästa frukost. Går man ut och fikar tar man en kanelbulle och en kaffe och så går man där ifrån, förklarar han strategin. Här blir det en merförsäljning och något helt annat när man tar med sig grejerna hem.

När butiken öppnade var det med två-tre anställda, nu är man uppe i sex.

– Så det har mer än dubblats, samtidigt som vi även haft inne bra duktiga sommarjobbare.

Kan ni komma att växa med fler anställda?

– Inte i närtid, men om det växer så här hela tiden, då behöver vi titta på fler personer.