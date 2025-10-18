Beskedet: Percy slutar på bageriet – "Varit en livsstil och passion"

"Bagaryrket är tufft. Jag orkar inte med det på samma sätt längre, att stå och slita på ett bagerigolv åtta-tio timmar per dag", säger Percy som känner sig tacksam över allt han fått vara med om. Foto: Lotta Madestam

Percy Hesselgård slutar på Bageri Guldkringlan och lämnar över till sonen Joakim att sköta verksamheten efter mitten-slutet av november. Foto: Lotta Madestam

Percy Hesselgård slutar på Bageri Guldkringlan i Vimmerby. Efter 45 år i branschen tackar den erfarne bagaren för sig. – För mig har det här varit en livsstil och passion. Jag är så tacksam för allt jag fått uppleva, säger han.

Percy Hesselgård, från Bjärkhult, utanför Vena, har övervägt beslutet noga. Någon gång i mitten-slutet av november slutar han som bagare på Guldkringlan. Han blir dock kvar som delägare på 50 procent, tillsammans med sonen Joakim Hesselgård.

– Meningen är att Joakim ska ta över hela företaget, men vi får slussa det lite pö om pö, så det lämnas över på ett fint sätt, säger Percy Hesselgård när vi slagit oss ner på kontoret alla tre.

Utsågs till ”Smålands bullkung”

Klockan är inte mer än att det är en fortsatt febril aktivitet ute i bageriet, far och son sitter med förkläden täckta med mjöl.

Allting det här fick sin början 1985, kan man säga, när Percy utnämndes till ”Smålands bullkung” och fick jobb som chefskonditor på Kronprinsen i Malmö hos välkände konditorn Kalle Widell.

– Jag är så otroligt tacksam över allt jag fått uppleva, det har varit en ynnest. Jag har fått jobba med de allra bästa i branschen under så många år, och på så många fina företag. Som försäljningschef, utvecklingschef, marknadschef, försäljningsdirektör…

Många olika roller med andra ord, inte bara i Sverige utan också internationellt.

– Jag har hela tiden varit nyfiken och lyssnat när de bästa i branschen berättat hur de gör, det har gällt allt från marknadsföring till recept och bagerikemi där allt börjar. Kan man grunderna kan man utveckla vad som helst, säger Percy Hesselgård.

Branschens framtid hotad

Men – nu kommer han till ett ämne som berör. Pulsen stiger, röstläget höjs en aning. Allt har sin grund i att branschen är i gungning, enligt Percy.

– Kompetens försvinner mer och mer. Jag har följt det här i 45 år, hur bake offen tar allt fler marknadsandelar när folk väljer att ge fem kronor för en bake off-fralla, istället för våra som är handgjorda och kostar åtta. Där folk gått upp mitt i natten för att serva. Ju mer plats vi lämnar åt bake-offen desto mer kommer vår bransch att backa. Den går kräftgång. Vi kan inte konkurrera med de priserna.

Utvecklingen har underlättat beslutet

Den striden tänder en särskild glöd inom Percy Hesselgård. Han sticker inte under stol med att utvecklingen underlättat beslutet. En annan är att kroppen inte orkar längre.

– Jag fyller 65 år i december. Bagaryrket är tufft. Jag orkar inte med det på samma sätt längre, att stå och slita på ett bagerigolv åtta-tio timmar per dag, bekänner han och gör ett snabbt överslag i huvudet.

– Under sex veckor i somras gjorde vi tre ton kaffebrödsdeg, utöver alla andra olika degar. Då förstår alla hur mycket vi sliter med degar som ska bäras och kavlas. Så grunden till beslutet är orken, att kroppen inte orkar längre.

Det här betyder att Joakim Hesselgård tar över verksamheten om ungefär en månad.

Hur ser du på att Percy slutar efter så många år?

– Jag har sagt ett par gånger, att mina barn och jag hellre har en farfar och pappa i livet i 20 år till, än att han står och dör på bagerigolvet om ett år. Man ser på hans kropp och hans mående att det tar hårt, säger Joakim och fortsätter uppriktigt:

– Sekundärt, om jag kollar på företaget, tror jag det blir en väldigt tuff utmaning för mig att driva det här själv. Men vi startade det här för fem år sedan och jag har gått bredvid Percy och försökt lära mig så mycket jag bara kan. Det kanske är skor som inte går att fylla, men jag ser fram emot att göra ett försök. För Percys skull tror jag det är helt rätt tillfälle, för företagets skull hade jag önskat att han var 20 år yngre.

En livsstil och passion

Pappa Percy lovar förstås finnas där som bollplank, med den stöttning Joakim behöver. På senare tid har Guldkringlan också fått in bra och passande personal, människor som far och son lyfter fram som väldigt passande för yrket.

– Nu kan det underlätta att de har en chef att gå till, säger Percy Hesselgård, som ser fram emot ett liv med fler och längre resor, mer golf och välförtjänta sovmornar. Ingen väckarklocka som ringer när andra sover som bäst.

Handen på hjärtat, klarar du att släppa verksamheten efter så många år?

– Ha, ha! Det är inte säkert. Jag är uppvuxen med det här, ända sedan jag sprang i bageriet som liten, hos mamma och pappa på Hesselgårds Bageri & konditori i Hultsfred. Så det här har varit hela mitt liv. För mig har det varit en livsstil och passion.

En toscamassa får sätta punkt

Det är bara någon månad kvar till Percy stiger åt sidan. Innan dess ska han ta fram en bra toscamassa till bageriet, den får sätta punkt på en lång epok.

– Var sak har sin tid, så enkelt är det. Någon gång tar saker och ting slut, det är inte svårare än så. Då är det skönt att sluta med flaggan i topp och livet fortfarande funkar.