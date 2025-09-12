VIMMERBYFÖRETAGET GENOMFÖR STOR FLYTT

Vimmerbyföretaget som tidigare hette Effect Reklambyrå heter numera Proud Power Agency. Nu ska man genomföra en stor flytt från sina lokaler.

Det som tidigare hette Effect, som David Artmark blev ny ägare till för några år sedan, går numera under namnet Proud Power Agency. Nu ska reklambyrån flytta till nya lokaler.

Det rör sig om en flytt från sina klassiska lokaler på Falkängsgatan. De nya lokalerna ligger på Maskingatan i Vimmerby. Det är Vimmerby Tidning som fått loss flytten.

– Vi har jättefina lokaler idag, men det är inte riktigt effektivt. Vi behöver allt på ett plan och närmare vår produktion, säger David Artmark till Vimmerby Tidning.

Proud är en av Sveriges äldsta reklambyråer och i sina nuvarande lokaler har man varit väldigt länge.

– Vi ser framåt och vi vill utveckla verksamheten och bli ännu bättre, både för våra lokala kunder och de större uppdragsgivarna vi vill attrahera, säger Artmark till VT.

Flytten till de nya lokalerna ska ge bättre lagermöjligheter, men några nyanställningar ska inte vara aktuellt. Med en grön banderoll på fasaden avslöjade man själva den kommande flytten, som ska ske under våren 2026.

Vår tidning har sökt David Artmark tidigare under dagen utan framgång.