Ulf har bestämt sig kring sin framtid på Circle K: "Varit mitt önskemål"

Ulf Larsson har drivit Statoil/Circle K i Vimmerby i 20 år och driver verksamheten fram till 31 augusti 2026. Därefter är tanken att en ny föreståndare ska ta över den välfungerande verksamheten i Vimmerby. Foto: Ossian Mathiasson

Hultsfredsbon Ulf Larsson har drivit Statoil/Circle K i Vimmerby i 20 år. Om mindre än ett år är tanken att den både lyckade och häftiga resan tar slut. – Vad jag och Circle K har pratat och kommit överens om är att jag lämnar 31 augusti 2026, säger Ulf Larsson.

Som vår tidning tidigare rapporterat om är Ulf Larsson inne på sluttampen på sin framgångsrika och lyckade Statoil- och Circle K-era efter att ha nått den imponerande milstolpen med att driva stationen i Vimmerby i 20 år.

Det finns nämligen avtal inom Circle K som säger att man inte får hålla på efter 65 års ålder. Ulf Larsson fyller 65 år under nästa år och har tillåtelse att driva verksamheten fram till 31 augusti 2026.

Han var i augusti tidigare i år tvungen att bestämma sig för om han skulle lämna i samband med födelsedagen i maj, sista augusti 2026 eller få dispens för att hålla på ett år till.

Parterna har kommit överens om att Ulf Larsson driver Circle K i Vimmerby fram till 31 augusti 2026.

– Nu när det var ett år kvar på avtalet skulle jag göra mitt val med hur länge jag vill vara kvar och göra upp det med Circle K. Att hålla på till 31 augusti 2026 och köra bokslutsåret ut är vad jag har haft i bakhuvudet och det har varit mitt önskemål. Jag var bara tvungen att få okej från Circle K och det fick jag vid vår diskussion i slutet av augusti. Jag har fått dispens med tre månader, från och med den dagen jag fyller 65 år och fram till sista augusti 2026, säger Ulf Larsson.

"Känner att ansvar för stationen"

Circle K-stationen i Vimmerby ska läggas ut till försäljning av början av 2026.

– Nu har jag gjort mitt bokslut och det skickas till Svensk Bensinhandel som ska gå igenom och titta på hur det ser ut med inventarier och lager. De kommer tillbaka med ett förslag och jag skickar det vidare till Circle K som sätter igång sin apparat med en försäljning i och med att de ska hitta en ny föreståndare. Det kommer läggas ut inom Circle K:s kanaler för att hitta rätt person.

Tanken är att en ny föreståndare ska ta över stationen från 1 september 2026.

– Det är viktigt att vi hittar en lämplig föreståndare. Jag kanske inte har så mycket att säga till om, men jag är mån om att det kommer in någon som driver det vidare i samma anda och är serviceinriktad. Jag har varit där så pass länge så man känner ett ansvar för stationen i och med att det är den enda öppna stationen i Vimmerby och med den service vi har.

"Bara att titta på Allabolag"

Enligt Ulf Larsson är det ingen lätt verksamhet att sälja, men företaget har gått riktigt starkt under de senaste åren. Försäljningen har ökat med 110 procent sedan Larsson tog över verksamheten 2005 och i år går omsättningen över 20 miljoner kronor.

– Vi har jobbat upp ett företag som omsätter mer än dubbelt så mycket som när jag kom dit 2005. Företaget mår bra och gör bra resultat, det är bara att titta på Allabolag. Vi har också byggt om och gjort iordning så stationen är uppgraderad till Circle K:s standard. Det ger ett guldläge för en ny föreståndare som kommer in, men vi måste också hitta rätt person.

Om man inte hittar en ny föreståndare till att ta över verksamheten nästa höst kan det bli aktuellt att Ulf Larsson fortsätter ett tag till.

Var det aktuellt för dig att söka dispens fram till våren 2027?

– Det hade jag kunnat gjort, men i och med att verksamheten inte är lättsåld och det rör sig om mycket pengar är det bättre att först sätta 2026 och sedan se vad som händer. Får vi inte fram någon kan det leda till att jag kör ett år till för att hitta en ny föreståndare. Det kan vara så att man hittar en köpare i februari-mars 2027 och då kan affären bli av.