Lämnar över drift och försäljning vid tankstationerna – "Stärker helheten"

Ett långsiktigt samarbetsavtal har tecknats med Småländska Bränslen, här med tre av företagets medarbetare. Foto: Pressbild

Hagelsrums Biogas, där Tom Birgersson är projektledare och produktionsansvarig, lämnar över driften av företagets fem tankstationer vid årsskiftet. Foto: Pressbild

Hagelsrums Biogas lämnar över driften och försäljningen av biogas på sina tankstationer till Småländska Bränslen. – För oss innebär det här att vi kan lägga all energi på att producera biogas och samtidigt planera för framtida expansion, säger Tom Birgersson, Hagelsrums Biogas, i ett pressmeddelande.

Ett långsiktigt samarbetsavtal har tecknats mellan Hagelsrums Biogas och Småländska Bränslen, med säte i Växjö.

Från och med den januari 2026 kommer Hagelsrums Biogas fokusera på biogasproduktionen, medan Småländska Bränslen tar över ansvar för distribution, drift och underhåll av företagets fem tankstationer – i Målilla, Hultsfred, Vimmerby, Eksjö och Högsby. Det ska inte komma att innebära några större förändringar för kunderna, uppger de båda biogasföretagen.

"Stärker helheten"

Enligt pressmeddelandet innebär samarbetet också att Småländska Bränslen successivt köper all producerad biogas från Hagelsrums Biogas, från cirka 70 procent år 2026 till i princip hela volymen från augusti 2027.

Så här kommenterar Tom Birgersson uppgörelsen:

– För oss innebär det här att vi kan lägga all energi på att producera biogas och samtidigt planera för framtida expansion. Genom att låta en partner som är expert på försäljning och kundrelationer ta över driften av tankstationerna stärker vi helheten.

”Ett naturligt steg”

Stefan Hermansson, vd på Småländska Bränslen är också positiv.

– Det här är ett naturligt steg där båda parter kan fokusera på sina styrkor. Hagelsrums Biogas fortsätter utveckla biogasproduktionen och vi på Småländska Bränslen säkerställer att bränslet når kunderna, kommenterar han i pressmeddelandet.

Hagelsrums Biogas, som ingår i Hagelsrumskoncernen, producerar biogas genom att ta vara på gödseln från gårdens djur. Anläggning producerar biogas motsvarande 2,7 miljoner liter bensin årligen. Det motsvarar den genomsnittliga bränsleförbrukningen för cirka 3 600 bilar.