Utredning pågår fortfarande efter branden – ”Utmanande tid”

Produktionen uppges nu vara i full gång efter senaste branden, dock pågår utredningen fortfarande. Foto: Lotta Madestam

En internutredning pågår fortfarande efter den senaste branden på Ikea Industry i Hultsfred, och slutligt utlåtande inväntas från externa experter. ”Vi har redan genomfört flera förbättringsåtgärder i samband med återställningsarbetet”, uppger man från företagets sida.

På kvällen den 13 september inträffade en brand vid spånskivefabriken. Först dagen efter kunde räddningstjänsten avsluta insatsen, som bedömdes som svår av räddningsledare Andreas Enberg.

– Det är komplicerad miljö, men det var ingen explosion som tidigare. Orsaken till branden vet vi inte och omfattningen av skadorna är svåra att säga, sa han då till vår tidning.

”Omfattande påverkan”

Dagen efter kommunicerades att spånskivefabriken stod still i väntan på att maskinutrustning skulle ersättas och repareras. Nu uppges dock produktionen vara i full gång igen, sedan den 11 oktober.

”Eftersom det var en oväntad händelse med omfattande påverkan, arbetade vi utifrån en preliminär tidsplan som vi kunde följa relativt väl”, uppger företaget via sin kommunikationsavdelning.

Vad orsakade senaste branden för skador?

”Det uppstod vissa materiella skador, framför allt på elinstallationer och kablage.”

Medan möbelfabriken kunnat köra med full kapacitet under hela perioden, har spånskivefabriken stått still och producerat med låg produktion. Vad det kostat företaget vill man dock inte uppge.

”Vi kommenterar inte specifika kostnader, men som vid alla oväntade händelser har vi arbetat aktivt för att minimera påverkan på verksamheten. Tack vare god planering, samarbete med våra systerfabriker och stort engagemang från våra medarbetare har vi kunnat hantera situationen på ett effektivt sätt.”

Rutinmässigt underhåll

Under återställningsarbetet genomfördes flera tekniska insatser, och man passade samtidigt på att utföra rutinmässigt förebyggande underhåll. I samband med branden inleddes även en internutredning för att säkerställa att rutiner följdes och minimera risken för att det händer igen i framtiden.

Är den utredningen klar och vad kom ni i så fall fram till?

”En internutredning pågår fortfarande, och vi inväntar slutligt utlåtande från externa experter. Vi har redan genomfört flera förbättringsåtgärder i samband med återställningsarbetet. Vi ser varje händelse som en möjlighet att stärka våra rutiner och dra lärdomar. Säkerhet är vår högsta prioritet”, uppger företaget.

Kan ni ge några exempel på förbättringsåtgärder som vidtagits?

"Vi vill inte nämna några detaljer, men det rör sig om förbättringsåtgärder i form av utökat förebyggande underhåll och processövervakning."

Företaget vill samtidigt passa på att särskilt lyfta fram det starka engagemanget från medarbetarna under perioden som beskrivs som utmanande.

”Deras kompetens, samarbete och uthållighet har varit avgörande för att vi snabbt och tryggt kunnat återställa verksamheten.”