Vimmerbybröder i nytt projekt med känd skådespelare – "Som en sköldpadda"

Bröderna Anders och Conny Hård har startat ett inredningsföretag tillsammans med skådespelaren Johan Hedenberg (i mitten). Foto: Privat

Vimmerbybröderna Conny och Anders Hård har slagit sig in i en ny bransch. Tillsammans med släktingen och kände skådespelaren Johan Hedenberg kommer de producera inredningsprodukter i metall.

Det låter kanske som en ovanlig kombo, bröderna Hård och skådespelaren Johan Hedenberg – men det finns en väldigt naturlig förklaring till konstellationen.

Anders och Conny är kusinbarn till Johan och har umgåtts genom alla år, ända från uppväxten i Åtvidaberg.

En familjeträff efter en begravning blev startskottet till den nya verksamheten.

– Johans mamma gick bort och Conny och jag var på begravningen. Vi satt efteråt och tog lite vin och pratade. Conny fick syn på ett vinställ hos Johan, tittade på det och frågade var Johan hade fått tag i det. Han hade köpt det efter en inspelning och när Johan berättade vad han betalat för det sa Conny att han hade kunnat göra en sån. På den vägen är det, berättar Anders Hård.

Flyttat in i lokal på Tunavägen

Företaget Vimmerby Metalldesign startades i oktober, men det är först nu de inblandade vill berätta om planerna.

– Vi har bollat idéer och haft kontakter med lite folk som kan vara intresserade. Det visade sig att det fanns en marknad och nu i första läget tar vi hand om de förfrågningar vi fått. Vi har inte haft någon lokal, men nu har vi det och kan dra igång fullt ut.

Företaget har flyttat in i företagshotellet på Tunavägen en bit från Vimmerby.

– Vi har fått tillräckligt med förfrågningar för att vi ska känna att det kommer fungera. Det är inget jobb vi kommer ha fullt ut än så länge, men det för samman oss släktingar lite. Livet är för kort för att inte umgås med nära och kära.

"Tittar på fler grejer"

Anders och Conny har smidesarbetet i blodet och Conny har jobbat som svetsare i många år.

– Brorsan och jag började i farsans verkstad, han var smed så det känns som att knyta ihop säcken. För egen del är det lite sentimentalt att göra det man började med och det är kul att vara lite kreativ och hitta idéer. Vi har en grundstomme men så gör vi om lösningarna så det passar kunden. Det handlar inte om någon massproduktion.

Produkterna som man tagit fram hittills är bland annat vinställ och en handdukstork.

– Men vi tittar på fler grejer, just nu gör vi ett sideboard som ska stå i en hall och vi fick nyss förfrågan om en tv-bänk. Ofta har kunden en idé, men vet inte riktigt. Då får vi tillsammans hitta något som passar. Brorsan har 40 års samlad erfarenhet av att svetsa så han kan lösa det mesta.

"Blir ansiktet utåt"

Johan Hedenberg är en relativt välkänd skådespelare och bor i Stockholm sedan många år. Han har gjort mängder med roller genom åren, bland annat i Varuhuset, Skilda världar och Johan Falk-filmerna. I år är han aktuell med serien Glaskupan på Netflix.

– Vi har hängt så länge man kommer ihåg och firade många jular ihop i Åtvidaberg där vår släkt har sin utgångspunkt. Vi har haft mer eller mindre kontakt genom åren, men det har blivit mer och mer under slutet. Han har ett kontaktnät i Stockholm och han kommer bana väg för oss. Han blir lite ansiktet utåt.

Hur ser framtidsvisionen ut?

– Det handlar om att kunna göra så bra grejer som möjligt och i den omfattning som vi orkar, kan och vill. Man har alltid ambitioner, men att vi ska omsätta si eller så eller ha så många anställda… Det får tiden utvisa. Just nu är det ett sidoprojekt och det kommer det vara framöver.

"En plats i fjärdefemman"

Johan Hedenberg ser företaget som en rolig grej.

– Framförallt är det så roligt att göra någonting tillsammans med kusinbarnen. Det känns väldigt bra, vi har ingen press på oss att allt ska dras igång eller att vi ska få upp ett kassaflöde. Vi jobbar som en sköldpadda och efter ett antal år kanske det har rört sig fram en liten bit. Vi ska inte förhäva oss och ha massa lager och skulder. Vi börjar såhär och förblir det såhär så är det också bra.

Är du själv intresserad av den här branschen?

– Nej, skrattar han. Jag är inte ett dugg händig av mig, men tycker att det är jäkligt kul med möbelmässor och så. Jag är en vanlig publik bara som ser en trevlig sak och undrar vad den kostar.

Hur ser ditt liv ut idag?

– Just nu ska jag regissera en pjäs där Jens Hultén ska göra Doktor Glas med premiär i Göteborg nästa år. Jag har också återupptagit ett skrivarbete med en kompis. Det är inga andra större grejer så, jag är glad över framgången med Glaskupan. Jag är pensionär, men det är jättekul att få jobba på lite grann och träffa folk. Jag riktar in mig på en plats i fjärdefemman, men lite istid ska jag ha.

Hur ser du på projektets framtid?

– Det ska bli spännande att se vad grabbarna har för planer. Vi har en klar rollfördelning. Jag kan inget om smide, grabbarna får ta ett jäkla ansvar och så får de använda gubben till vad de vill. Anders är den som bestämmer hur det ska nå ut och Conny bestämmer utförandet. Vi ska inte in och kladda på varandras områden. Conny har en konstnärlig ådra i sig Anders är en turbo. De bestämmer farten och jag hänger med.