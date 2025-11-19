Freddy blir ny vd för Vimmerbyföretaget – kliver in som delägare

Mikael Fridh kvarstår som majoritetsägare i bolaget, men lämnar över vd-rollen till Freddy Franzén. Foto: Arkivbild

Freddy Franzén kliver in som ny vd för Wimmerby Fönstersnickerier. Samtidigt blir han också den tredje delägaren i bolaget efter att produktionschefen Simon Jonsson klivit in i februari. Foto: Privat

I början av 2021 tog Mikael Fridh över som ny vd för Wimmerby Fönstersnickerier. Två år senare tog han också över som ägare. Nu blir Freddy Franzén, 37, ny vd för företaget. – Det är nya utmaningar för mig, säger han. Dessutom har han och Simon Jonsson blivit delägare i bolaget.

Mikael Fridh gick hela vägen från produktionschef till ägare av Wimmerby Fönstersnickerier. Han tog över som vd i början av 2021, men nu lämnar han den rollen.

I stället kliver Freddy Franzén in som ny vd för Vimmerbyföretaget, men Mikael Fridh är kvar som majoritetsägare.

– Jag kommer i och med den nya tjänsten gå in som delägare och samtidigt strukturerar vi om organisationen. För min del känns det kul och spännande. Jag är ödmjuk inför uppgiften och det är inget jag har gjort tidigare, så det blir nya utmaningar för mig, säger den 37-årige Vimmerbybon.

Freddy Franzén har bara varit på Wimmerby Fönstersnickerier i ett par månader.

– Så jag är ganska ny på jobbet. Det är många nya arbetsuppgifter och det handlar om att lära känna verksamheten och alla kollegor.

När han anställdes var dock inte tanken att han skulle bli vd, men han han tillträdde den verkställande direktörsrollen i förra veckan och personalen fick informationen nu på onsdagen.

– En sak leder till en annan ibland. Det var inte tanken från början att jag skulle vara vd, men nu har det mynnat ut i det.

Kommer närmast från Flex Fasadia

Han kommer närmast som projektledare från Flex Fasadia i Hultsfred.

– Här gör vi kulturfönster och träfönster, på Flex Fasadia gör man aluminiumpartier. Det finns såklart likheter mellan bolagen och jag har fått en stor erfarenhet från min tidigare arbetsgivare.

Hur kommer du sätta din prägel som vd?

– Det är att tillföra ytterligare struktur till bolaget. Det viktigaste är inte att öka omsättningen, utan det är att öka lönsamheten och att vi fortsatt ska leverera ut lika bra produkter som tidigare. Det finns mycket att göra, men nu handlar det om att sätta mig in i arbetet först och främst.

Vem är du som ledare?

– Jag är nog en lagledare som ser laget framför allt. Alla är beroende av varandra, oavsett tjänst. Sedan sitter man i olika led i kedjan, men det gäller att få hela laget samspelt.

"Ser att det börjar lätta"

Branschen har några tuffa år bakom sig och det har även Wimmerby Fönstersnickerier haft.

– Det har varit några tuffa år för bolag i byggbranschen. Man glömmer snabbt, men vi har faktiskt haft en energikris, krig, lågkonjunktur och pandemi inom fem år. Byggbranschen har inte varit den mest glänsande de senaste åren.

Hur mår ni?

– Vi som många andra har haft det tufft, men vi ser att det börjar lätta det här året och att det kommer bli betydligt bättre än förra. Det kommer in en hel del ordrar, men vi hoppas att 2026 blir ännu bättre och att det börjar gå åt rätt håll. En annan anledning som vi även märker är att räntesänkningarna gör skillnad för våra privata kunder då vi även jobbar en del mot den privata marknaden också.

Wimmerby Fönstersnickerier har i dagsläget 24 anställda, varav 19 är kollektivanställda.

– Vi trivs i den här storleken. Vi gör allt från ett till 150 fönster och den mixen av mindre och större projekt vill vi ha. Målsättningen är att ligga på en omsättning kring 40-45 miljoner och vara lönsamma. Vi gör väldigt mycket specialfönster och vi ska vara bra och lönsamma. Så klart vill alla växa men det får vi titta på i nästa steg.

Två nya delägare i bolaget

Freddy Franzén kliver samtidigt alltså in som delägare i bolaget. Det gjorde produktionschefen Simon Jonsson redan in i februari.

– Så både Simon och jag är delägare nu. Ska jag svara för mig själv så är det för att bolaget har potential och vi levererar bra produkter. Jag ska inte svara för Simon, men jag är övertygad om att han tycker likadant.

De tre kommer inte äga en tredjedel var, utan Mikael Fridh kvarstår som majoriteten. Freddy Franzén ser fram emot att bli delägare.

– Det känns spännande. Jag tror på bolaget och potentialen som finns i det. Vi är ett härligt gäng och marknaden står för dörren och den resan vill jag vara med på, säger Freddy Franzén.