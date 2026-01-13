Tiden är kommen – Maria tar över populära fiket i Vimmerby

Maria Carlsson är ny ägare av Bakfickan i centrala Vimmerby. "Jag älskar verkligen det här jobbet", säger hon och trivs bra med både personalen och kunderna. Foto: Ossian Mathiasson

Maria Carlsson har jobbat på Bakfickan i Vimmerby sedan 2012. Nu är det hon som äger och driver det populära fiket efter att ha tagit över verksamheten från sina föräldrar vid årsskiftet. – Jag tycker att det är väldigt spännande, säger hon.

Bakfickan är en populär och omtyckt mötesplats i centrala Vimmerby. Caféet huserar i en lokal på torget sedan 2011 och höll dessförinnan till på Norrtullsgatan i två år eftersom Kerstin Einarsson och Jan-Erik Johansson köpte cafeet 2009.

Dottern Maria Carlsson har jobbat på Bakfickan i 13 år och tanken har i några års tid varit att hon ska ta över familjeföretaget i framtiden.

Nu är tiden kommen för föräldrarna att kliva åt sidan och låta dottern kliva in som ensam ägare. Sedan årsskiftet är det hon som äger och driver Bakfickan, en nyhet som Vimmerby Tidning var först med att rapportera om.

– Det är väldigt spännande och roligt att företaget går i arv och fortsätter i familjen. Jag har jobbat här sedan 2012 och började jobba direkt efter mammaledigheten efter att jag fick vår minsta tjej. Jag har jobbat som kassabiträde i alla år och min position i dag är inte annorlunda mot vad den var förra året. Det är bara att jag har tagit över företaget, säger Maria Carlsson.

"Älskar det här jobbet"

Maria Carlsson har varit delägare tillsammans med mamma Kerstin sedan 2023 och är ensam ägare sedan årsskiftet.

– I samband med tioårsjubileet i lokalen på torget sa jag att jag var lite sugen på att ta över och jag blev delägare 2023. Övertagandet har varit på tal sedan dess och nu känner mina föräldrar att det är dags att släppa taget och bli pensionärer.

Maria Carlsson brinner för caféet och trivs med både kollegorna och kunderna.

– Jag älskar verkligen det här jobbet och tjejerna som jobbar här på Bakfickan är så himla gulliga. Det är de som gör Bakfickan och driver Bakfickan framåt. Jag står egentligen bara i bakgrunden och pushar dem.

Åtta personer, inklusive Maria Carlsson, jobbar i dagsläget på Bakfickan. Allt bröd, kakor och tårtor bakas och levereras dagligen av Stjernbergs skafferi i Mariannelund och det är ett samarbete som har varat i 15 år. På plats på Bakfickan gör personalen iordning alla mackor, smörgåstårtor, röror och dressingar.

Annons:

Stjernbergs besked påverkar

Beskedet om att Susanne och Jörgen Stjernberg lägger ner Stjernbergs skafferi i höst om ingen köpare hittas gör att Bakfickan får börja titta på andra lösningar.

– Det blir verkligen att sätta sig på prov direkt. Det skulle i första hand vara jätteskönt om det är någon som vill köpa Stjernbergs skafferi och ta över deras bageri. Det hade varit jätteroligt för dem med tanke på att det har legat ute till försäljning i fyra år. Vi kommer hitta en lösning och hur det blir får vi se. Vi väljer ändå att se positivt på det. Det finns inga problem, det finns bara lösningar.

Har ni börjat titta på andra alternativ om Stjernbergs skafferi skulle läggas ner i höst?

– Ja, det är klart att vi har lagt ut lite krokar.

Stjernbergs skafferi betyder av förklarliga skäl massor för Bakfickan.

– De levererar allt vad gäller fikabröd, tårtor, bakverk och även alla smörgåsar som vi gör här på plats. De är en stor leverantör och vi måste hitta en lösning på det.

"Duktiga på att fika"

Bakfickan har ett kallkök och har därmed inte möjlighet att göra allt det Stjernbergs gör.

– Nej, det går inte. Det sista jag vill är att vi hamnar på bakeoff. Jag vill helst ha ett bageri som vi har i dag. Det bästa skulle vara om någon köper Stjernbergs och tar över verksamheten.

Hur ser du på framtiden för Bakfickan?

– Det ser bra ut och det kommer gå bra. Vi har våra stammisar och Vimmerbyborna är duktiga på att fika och handla av oss.