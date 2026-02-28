Stänger tidigare i dag – snabb renovering går igång

Maria Carlsson tog över Bakfickan efter sina föräldrar vid årsskiftet. Nu är det dags för en snabb renovering. Foto: Ossian Mathiasson

Det är snabba puckar. I dag stänger Bakfickan något tidigare för renovering och redan på måndag ska det vara klart.

Det rapporterar Vimmerby Tidning på lördagen. Renoveringen påbörjas redan i dag lördag och caféet stänger därför en halvtimme tidigare.

Familjen, personalen och två snickrare ska ordna allting redan tills på måndag. Då är det öppningsdags igen.

– Det är många timmar på ett dygn och snickarna säger att det ska gå. Men jag är verkligen superstressad om jag ska vara ärlig, säger Maria Carlsson till Vimmerby Tidning.

Hon tog över det välkända fiket vid årsskiftet efter sina föräldrar. Nu är det därför dags för en uppgradering, känner hon.

– Vi kommer riva ut allt golv, slänga det och sen blir det ett helt nytt lite ljusare golv. Samtidigt kommer vi byta ut smörgåsdiskarna som också har några år på nacken, säger Maria Carlsson.

Sittplatserna kommer inte att ändras, men det blir bland annat en ny disk och några hyllor.

HÄR kan du läsa en längre grej med Maria Carlsson i samband med övertagandet.