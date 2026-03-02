Renovering under tidspress på Bakfickan: "Härligt jobb, men nu är det över"

Maria Carlsson tar plats framför de nya bakverksdiskarna på Bakfickan som kom på plats i samband med helgens renovering. Foto: Ossian Mathiasson

Under denna helg har golvet på Bakfickan bytts ut. "Det känns väldigt skönt att det äntligen är gjort", säger Maria Carlsson. Bilden är ett montage. Foto: Privat/Ossian Mathiasson

Det har rått febril aktivitet på Bakfickan den här helgen. Med hjälp av ett tajt men ack så noga utstuderat tidsschema blev de klara med renoveringen i tid. – Det var ett härligt jobb, men nu är det över så det är skönt, säger Maria Carlsson.

Det var i lördags som Bakfickan stängde något tidigare för att dra igång en snabb renovering som var planerad till att genomföras i helgen. Det man har gjort är att man har rivit bort allt golv, satt dit ett helt nytt lite ljusare golv och bytt ut smörgås- och bakelsediskarna.

– Vi stängde klockan 13.30 i lördags och 13.37 var snickarna redan igång med att slänga ut det gamla golvet. Att byta ut golvet var väldigt välbehövligt. Det har varit många kunder som har varit här inne och slitit på golvet, säger Maria Carlsson och fortsätter:

– När mamma och pappa flyttade upp verksamheten hit från Norrtullsgatan la de in det här golvet och gjorde en totalrenovering. Golvet har legat i tolv år och nu kände jag att det inte funkar längre och att vi måste byta golv.

"Har varit superstressad"

Familjen, personalen och två snickare har sannerligen haft fullt upp med att hinna med uppgraderingen tills i dag (måndag). Ludvig Ståhl från Ståhls Bygg & Murartjänst och Adam Sundqvist från Sundqvist Bygg & Renovering har jobbat med att byta ut och sätta in det nya golvet.

– Jag har varit superstressad och varit rädd för att vi inte ska hinna, men snickarna har hela tiden sagt att det ska gå. De har varit jätteduktiga och jobbade från 13.37 till 22 i lördags och från 8 till 22 i söndags. Vi har också haft personal, vänner och familj som har hjälpt till och det är jättekul att göra en sån renovering tillsammans, säger Maria Carlsson.

Hon tycker att nya golvet och nya diskarna för smörgåsar, sallader och bakverk ger Bakfickan ett lyft.

– Det känns väldigt skönt att det äntligen är gjort. Jag tycker att det blir ett jättelyft och det är roligt för Vimmerby att man vågar satsa. Det blir ett helt annat ljus i lokalen och möblerna kommer fram på ett annat sätt. Jag är lite mör i kroppen i dag, men jag är väldigt fylld av energi. Det är alltid kul att komma hit, men nu kändes det lite roligare med tanke på renoveringen och att det blev så bra.

Hur har det varit att planera för en renovering som ska genomföras under en helg?

– Vi har hållit på med planeringen i två månader. Beställa hem diskar tog en stund och vi har pratat med snickarna, köpt in golv och sett till att det verkligen var klart.

Annons:

"Vet inte om jag kan sitta still"

Listan med saker som Maria Carlsson vill förbättra på Bakfickan är lång.

– Jag har massa grejer som jag vill förbättra och jag vill bara fortsätta. Det handlar om att byta bänkar och ta en runda i köket så det blir bra för tjejerna som jobbar hos oss. Jag känner väl att lite mer bänkyta skulle behövas.

Är det något ni ska göra nu eller blir det längre fram?

– Jag vet inte om jag kan sitta still och vänta så länge till. Det kliar lite i fingrarna. Jag tycker att det är kul att göra det bra för tjejerna så det är lättjobbat. Det har det varit tidigare också, men man kan alltid göra förbättringar.

Bakom bakverksdisken har en ny disk och några nya hyllor kommit på plats.

– Det gör att det blir smidigare för tjejerna att slå in bakelser. Vi ska framöver sätta in samma typ av bänkskiva vid kaffeserveringen, men den har inte kommit än.