Elin och Susanne samarbetar för kundens bästa – ”Väldigt flexibla”

Ekonomispecialisterna Elin Torstensson och Susanne Nilsson samarbetar dagligen för sina kunders bästa. Nu söker de nya uppdrag i Vimmerbytrakten. – Vi är öppna för förslag och erbjuder alltid ett gratis första möte för att lära känna kunden, berättar Susanne Nilsson.

Elin och Susanne har tagit olika vägar till dagens samarbete. De har varsin enskild firma – men arbetar nära varandra för att kunna ge bästa möjliga service för sina kunder.

Elin Torstensson utbildade sig till ekonom för en tid sedan och började först jobba på en större firma. Sedan 2022 driver hon sin egen verksamhet som auktoriserad redovisningskonsult och certifierad affärsrådgivare.

– Jag har över tio års erfarenhet och när jag tyckte att kunderna ökade i antal funderade jag på att anställa någon, men då startade Susanne sin firma och sedan dess samarbetar vi med varandra, berättar Elin Torstensson.

Susanne Nilsson, född och uppvuxen i Vimmerby, startade sin verksamhet för snart ett år sedan.

– Jag är ganska nyexad och blev färdig redovisningsekonom i juni. Vårt samarbete betyder massor såklart, Elins kunskap och stöttning ger möjlighet till utveckling. Det är en trygghet för oss och våra kunder. Vi diskuterar saker som händer i redovisningsbranschen och hur det påverkar våra kunder. Det är en trygghet att ha varandra om något skulle hända någon av oss något. Det är också bra att kunna avlasta varandra, säger Susanne Nilsson.

”Öppna för större uppdrag”

Tjänsterna som Susanne och Elin erbjuder är följande:

Bokföring

Bokslut

Årsbokslut

Momsdeklarationer

Löner.

Affärsrådgivning

– Vår kundstock består av mycket skog och lantbruk, snickare, frisörer och hotellverksamhet. De allra flesta idag är enskilda firmor eller ägarledda aktiebolag, men vi är öppna för större uppdrag och andra branscher såklart!

”Tror på det personliga mötet”

Upptagningsområdet kretsar kring kommunerna Vimmerby, Kinda och Ydre. Är du nyfiken på duons tjänster är ett första möte alltid gratis.

– Det gör vi för att lära känna varandra och för att se vad vi kan hjälpa till med. Vi vill öka och ser fram emot möten med nya kunder. Vi tror på det personliga mötet, vi är flexibla både när det gäller att träffas och kan utan problem ta ett samtal på kvällen. Vi förstår att kunderna sitter med en hel del annat och kanske inte har möjlighet att ringa förrän sex-sju på kvällarna. Vi är väldigt flexibla på det sättet.

Vill du komma i kontakt med Elin och Susanne? Tveka inte att höra av dig:

Elin Torstensson Susanne Nilsson

076 776 80 59 070 287 17 56

Elin@ibosand.se susanne.nilsson2025@outlook.com