Kan bli förnyad undersökning i Storebro – det här är vad vi vet

Söndagen den 8 februari inträffade en kraftig brand i en industribyggnad i Storebro. Polisen utreder mordbrand, men det kan komma att bli en förnyad kriminalteknisk undersökning.

På morgonen den 8 februari började det brinna i en industribyggnad i Storebro. Lokalerna används som båtlager och branden var ordentligt svårsläckt. Inledningsvis uppmanades boende i Storebro att hålla fönster och dörrar stängda och branden påverkade även elförsörjningen i samhället.

Lyckligtvis kom ingen person till skada och branden spred sig inte vidare till övriga byggnader. Insatsen kunde avslutas vid 17.30-tiden och polisen upprättade en anmälan om mordbrand.

Den planerade kriminaltekniska brandplatsundersökningen skedde i torsdags, men ännu har polisens utredare inte fått något besked. Och det kan dröja ytterligare.

– Vi har inget resultat ännu av undersökningen. Vi ska begära in en uppgift och se resultatet av den innan de eventuellt kan bestämma om det ska bli en förnyad krininalteknisk undersökning. Avspärrningen är kvar, men den är inte lika stor, säger utredaren Niclas Juneskog.

Det låter lite kryptiskt?

– Den uppgift vi ska begära in är inte något som gör att vi mer misstänker att det är ett brott eller annan orsak. Det är inget som talar i ena eller andra riktningen. De vill ha in den uppgiften innan de bestämmer sig för om det blir en ny undersökning någon gång i nästa vecka.

"Väntar på resultatet"

När den uppgiften kan komma är oklart.

– Uppgiften är begärd och nu är det upp till den vi har begärt den av. Vi väntar på resultatet, säger Niclas Juneskog.

De förhör som har hållits har inte gett något ytterligare, uppger han.

– Vi vet inte mer nu än vi visste tidigare. Vi väntar på den här uppgiften och sedan ska det bestämmas om det blir en förnyad undersökning eller inte. Det är en mindre avspärrning kvar.

Polisen vet inte vad som orsakat branden och har ingen misstänkt.

– Vi utreder mordbrand, men det är som jag har sagt tidigare för att få en större verktygslåda.