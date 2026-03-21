Ännu inga klara besked efter branden i Storebro

Det var på morgonen den 8 februari som det brann ordentligt i en industribyggnad i Storebro. Foto: Privat

Den 8 februari började det brinna i en industribyggnad i Storebro. Polisen utreder ärendet som mordbrand, men ännu finns inga klara besked.

Lokalerna används som båtlager och branden var ordentligt svårsläckt. Inledningsvis uppmanades boende i Storebro att hålla fönster och dörrar stängda och branden påverkade även elförsörjningen i samhället.

Lyckligtvis kom ingen person till skada och branden spred sig inte vidare till övriga byggnader. Vid 17.30-tiden den 8 februari kunde insatsen avslutas och polisen upprättade då en anmälan om mordbrand.

En kriminalteknisk brandplatsundersökning skedde i februari, men för en månad sedan hade polisens utredare inte fått något besked kring den.

– Vi har inget resultat ännu av undersökningen. Vi ska begära in en uppgift och se resultatet av den innan de eventuellt kan bestämma om det ska bli en förnyad krininalteknisk undersökning. Avspärrningen är kvar, men den är inte lika stor, sa utredaren Niclas Juneskog.

Avspärrningen är kvar

Då var beskedet att uppgiften behövdes innan man bestämde sig för om det skulle bli en ny undersökning eller inte. Det är en uppgift som polisen fortfarande inte har fått.

– Man har begärt in en handling från en annan aktör och det enda svar vi har fått är att de har tagit emot den. Sådant här kan ta tid ibland, säger Niclas Juneskog nu en månad sedan.

Under tiden är avspärrningen på platsen kvar.

– Sedan när handlingen kommer kan det gå fort i endera riktning. Vi är beroende av den. Vi kan tycka att det är viktigt att det är snabbt, men det kanske inte den andra aktören tycker, men för oss är det viktigt om vi ska avsluta ärendet eller göra något annat.

Att man utreder det som mordbrand har man förklarat med att man önskar en större verktygslåda. Det finns ingen misstänkt och man vet inte vad som orsakat branden.

– Nu gör vi egentligen ingenting i ärendet mer än att vänta på den här handlingen, säger Niclas Juneskog.