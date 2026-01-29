Efter besked om stängning – några stycken har visat intresse

Susanne Stjernberg och Jörgen Stjernbergs besked om att de lagt ut bageriet och konditoriet till försäljning har lett till att några hört sig för om verksamheten. Foto: Privat

Susanne och Jörgen Stjernberg har överösts med kärlek sedan de gick ut och sa att de lägger ner Stjernbergs Skafferi i Mariannelund – om ingen tar över. – Lite respons har det varit, men det är svårt att säga vad det leder till, svarar Susanne Stjernberg på frågan om någon visat intresse för verksamheten.

30 år i företaget får räcka, tycker Susanne och Jörgen Stjernberg som satt ett slutdatum. Den 30 september stänger man konditoriet och bageriet för gott, men än lever hoppet att någon ska vilja ta över.

Vad har ni fått för reaktioner sedan ni gick ut med beskedet?

– Några har hört av sig och frågat lite, men inget mer. Vi har inte kommit vidare med någon än så länge, utan de har frågat om omsättning och lite. Någon intressent är via Bolagsplatsen, där vi har det utlagt, och någon via en tysk Facebooksida, men vi har inte kommit vidare i diskussionerna. Så vi vet ju inte om de funderar, säger Susanne Stjernberg.

Skulle du säga att kontakterna gör att det känns mer hoppfullt idag, att verksamheten verkligen får leva vidare med annan ägare?

– Jag vet inte. Visst, lite respons är det, men det är svårt att säga.

Vad säger folk om att ni ska avveckla?

– De är jättebedrövade och jätteledsna, men säger att de förstås oss. Det har bara varit kärlek. De förstås oss att vi vill gör något annat, att vi jobbat med det här länge, men det finns också en oro för hur det ska bli i samhället.