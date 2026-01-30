Unga Vimmerbykillar startar innovativt företag – ska arbeta över hela länet

Med hjälp av drönare ska de tvätta tak över hela länet. Foto: Pressbild

Alicia Höjer, Daniel Helge, Traste Jahr och Imke Huiskes har startat företag tillsammans och ska operera över hela länet. Foto: Pressbild

De unga Vimmerbykillarna Traste Jahr, 21, och Daniel Helge, 22 har tillsammans med sina partners Imke Huiskes, också från Vimmerbytrakten, och Alicia Höjer startat ett nytt företag i Kalmar. – Vi tror på det här så pass mycket att jag har tänkt pausa mina studier, berättar Daniel Helge.

Både Traste Jahr och Daniel Helge har lämnat Vimmerby för studier. Traste har studerat civilingenjör i Linköping och Daniel har läst till lärare i Kalmar.

Traste har valt att hoppa av studierna och flyttar inom kort till Kalmar och Daniel, som bara har ett år kvar, kommer att ta en paus från plugget.

Det säger något om hur mycket de två vännerna från Vimmerby tror på sin nya idé. Det hela började med appen Tiktok.

– Jag såg där några som tvättade tak och fasader med drönare i Frankrike. Jag började kolla vidare och sa till Traste att jag kommit på en bra idé. Han var sugen också, berättar Daniel Helge.

De två upptäckte sedan att det redan fanns ett företag i Sverige som pysslade med just detta.

– Och de sökte franchisetagare. Vi skickade in och ansökte – och de valde oss. På den vägen var det.

Blev det en besvikelse att det redan fanns några som varit snabbare?

– Först hoppades vi ju på att göra det själva, men det är mycket lagar och regler som är knepigt. Vi har heller ingen erfarenhet, så egentligen passade det nog bättre att bli franchisetagare.

– Vi började själva och det var vår vision, men när vi snackade mer och mer så kände vi att det kommer bli hur bra som helst. De är superdrivna och taggade på att ha med oss också, säger Traste Jahr.

Söker säljare i Vimmerby

Det är en ung grupp som redan driver det befintliga företaget och de är bara några år äldre än Daniel och Traste.

– De har sitt huvudkontor i Kungsbacka. De har öppnat upp en franchise till i Portugal och vi blir den första franschisen i Sverige. Det känns askul, säger de båda.

Hur kommer ni jobba?

– Vi kommer fokusera på tak- och fasadbehandlingar över hela Kalmar län. Just nu letar vi säljare i både Vimmerby och Kalmar. Vi jobbar med drönare och det är otroligt säkert jämfört med att ha fyra gubbar på ett tak. Det är effektivt och en drönare gör också jobbet snabbare än fyra personer. Det är väldigt säkert, går effektivt och snabbt.

Tanken är att operera över hela länet?

– Vi vill gärna köra hela Kalmar län. Det finns inga fler franchise och i början kan vi sträcka oss utanför länet också till de närliggande som Kronoberg och Blekinge. Tanken är att vi får jobba upp det, men vi kommer börja med en säljare, kanske två, i Kalmar och så en i Vimmerby. Vi kommer från Vimmerby och då täcker vi in hela Kalmar län tänker vi.

Befinner sig i en uppbyggnadsfas

Just nu är företaget, som heter Nordtvätt Kalmar, i en uppbyggnadsfas.

– På vinterhalvåret, när det är för kallt för att flyga drönare, så gör vi mögelsaneringar. Men så fort det inte är minus längre är det bara att köra.

De har satt ett preliminärt startdatum till 1 mars.

– Men det beror på vädret också. Går det bra om två veckor, så flyger vi då. Vecka sju kommer de ned från Kungsbacka med våra grejer, så då ska vi testköra lite.

Vad tror ni om efterfrågan?

– Taktvätt behövs alltid. Både för att få det fint och för funktion. Det är ingen ny grej, men förhoppningsvis är vår metod ny. Som Traste sa är det mycket säkrare och går lika snabbt och blir lika rent. Vi hoppas kunna slå oss in på marknaden, säger Daniel Helge.

– Traditionell taktvätt är snordyrt. Antingen är det byggställning eller så är det fyra till fem personer på taket. Vi kommer ut, spärrar av området och börjar flyga. Alla kostnader blir lägre. När vi gjort våra marknadsanalyser ser vi att det finns en efterfrågan, men att problemet nu är att det är för dyrt, säger Traste Jahr.

Hur ser ni på att ni tar människors jobb?

– Det är otroligt mycket tak som behöver tvättas och det är verkligen en digitalisering som pågår nu. Många jobb kommer bytas ut, men vi ser det inte som att vi tar bort några jobb. Vi byter ut dem. Det är någon som måste flyga drönaren och någon som måste hjälpa till på flygningarna. Det är en del av framtiden.

Har med sig sina sambos

Med sig på satsningen har de sina sambos. Traste Jahr är tillsammans med Imke Huiskes från Pelarne i Vimmerby kommun och Daniel Helge lever ihop med Alicia Höjer från Färjestaden, som också är bosatt i Kalmar.

– Vi ska sköta det praktiska och de gör mer av det administrativa, PR och den biten.

Båda är så taggade att de alltså avslutar eller pausar sina tidigare utstakade planer.

– Vi tror på det så pass mycket och ser stor potential. Jag har bara ett år kvar av mina studier, så det är väl lite riskabelt, men vi tror på det här stenhårt. Vi har alltid pratat mycket med varandra och tänker ofta lika, så när den här möjligheten dök upp kände båda att vi måste ta den och köra.