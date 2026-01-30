Nytt investmentbolag startar i Vimmerby

Iak Invest AB startades 29 januari 2026. Företaget har angett följande som verksamhetsbeskrivning:

"Bolagets verksamhet ska vara konsultationer inom företagsförvaltning såsom ekonomiska funktioner, äga och förvalta värdepapper och äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet."

Registreringen av företaget gjordes den 29 januari, och det har sitt säte i Vimmerby kommun.

Företaget har ett aktiekapital på 25 000 kronor.

Styrelseledamot är Christian Bengt Ingemarsson, 47 år.

