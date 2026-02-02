LISTAN: Här är företagen som gick allra bäst i Vimmerby

Åbro Bryggeri var det bolag som gick allra bäst i Vimmerby kommun. Foto: Pressbild

Det är inte bara vad grannarna tjänar man kan ta reda på i årets taxeringskalender. Här finns också topplistor över vilka aktiebolag i länet och kommunerna som har dragit in mest pengar under 2024. Här har vi samlat de 30 bästa i kommunen.

I årets taxeringskalender finns topplistor över de aktiebolag som gått allra bäst i både länet och i de olika kommunerna. Här har vi samlat de 30 företag som gått bäst i Vimmerby kommun. Det finns tydliga kopplingar mellan Vimmerby och Hultsfred beroende på var bolaget har sitt säte, så är man nyfiken på riktigt bör man titta över listan även i Hultsfred.

Topplistan:

1) AB Åbro Bryggeri

154,6 miljoner kronor.

2) Teknia Vimmerby AB

19,0 miljoner kronor.

3) Astrid Lindgrens Vimmerby AB

14,6 miljoner kronor.

4) RM Snickerier AB

14,3 miljoner kronor.

5) Bo D Petersson Åkeri AB

10,3 miljoner kronor.

6) Stimp Innovation AB

9,1 miljoner kronor.

7) Fribo Rehabilitering AB

8,8 miljoner kronor.

8) AB Mercatus Engineering

8,7 miljoner kronor.

9) Astrid Lindgrens Vimmerby Fastigheter AB

8,4 miljoner kronor.

10) VBO Fastighets AB

7,8 miljoner kronor.

11) Lansen Omsorg AB

7,3 miljoner kronor.

12) Au2mate Process Automation Partner

6,5 miljoner kronor.

13) Wisecare AB

5,7 miljoner kronor.

14) Bröderna Nilsson Flis AB

5,6 miljoner kronor.

15) Baker Tilly Solid Revision AB

5,4 miljoner kronor.

16) Lansen Omsorg G:a Hembageriet AB

4,9 miljoner kronor.

17) Börje Svenssons Åkeri AB

4,8 miljoner kronor.

18) Michael Sandström AB

4,6 miljoner kronor.

19) B N Förvaltning i Vimmerby AB

4,4 miljoner kronor.

20) Värme & Sanitet Agne Palmér AB

4,3 miljoner kronor.

21) Ansgarius Svenssons AB

4,1 miljoner kronor.

22) Fagerströms Maskin AB

4,1 miljoner kronor.

23) MD Group AB

4,1 miljoner kronor.

24) Vimmerby Prefab Betong AB

3,7 miljoner kronor.

25) Polyform Specialsnickerier AB

3,5 miljoner kronor.

26) Redanova AB

3,4 miljoner kronor.

27) Interform Planmöbler AB

3,2 miljoner kronor.

28) MEJ Förvaltning AB

3,1 miljoner kronor.

29) Wimmerby Flis AB

2,7 miljoner kronor.

30) Hoka Gruppen i Vimmerby AB

2,6 miljoner kronor.

Uppgifterna i Taxeringskalendern kommer från Skatteverket som i sin tur får uppgifterna från deklarationer. Deklarationerna är baserade på inkomster från 2024.

HÄR kan du se motsvarande lista för Hultsfreds kommun, HÄR för Västerviks kommun och HÄR för Kalmar kommun.