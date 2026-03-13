Satsar på restaurangdelen – han blir ny köksmästare

Han tillträdde rollen som ny köksmästare på Restaurang Prime den 2 mars och kommer att leda köket med fokus på kvalitet, utveckling och matglädje, skriver Hotell Ronja i ett pressmeddelande.

Nicklas Gustafsson beskrivs vara en mycket skicklig kock med rätt inställning, stor yrkesstolthet och ett smittande, gott humör. Han har bred erfarenhet från flera välrenommerade restauranger i Sverige och har bland annat arbetat som sous chef på Slottsholmens restaurang i Västervik samt på Villa Fridhem i Norrköping.

Han har även varit sous chef på Parken i Katrineholm och arbetat som kock på Julita Wärdshus samt Pråmen i Västervik.

"Med en stark bakgrund i både klassisk husmanskost och modern fine dining har Nicklas en kulinarisk bredd som passar perfekt för Restaurang Primes fortsatta utveckling. Som extra krydda har han dessutom ett stort intresse för pastry och har även arbetat som pastry chef – något som kan komma att märkas på dessertmenyn framöver", skriver man i ett pressmeddelande.

– Jag såg direkt potentialen i både Hotell Ronja och Restaurang Prime. Det känns väldigt inspirerande att få vara med och utveckla köket och restaurangens erbjudande framåt, säger Nicklas Gustafsson.

Öppnar luncherna igen

Hotell Ronja ser nu fram emot att fortsätta utveckla Prime och skapa fler smakupplevelser för sina gäster.

– Vi är mycket glada över att få med Nicklas i laget. Hans erfarenhet, driv och passion för matlagning passar perfekt hos oss och vi ser verkligen fram emot att tillsammans med Nicklas och hans kommande team visa Vimmerby vad Restaurang Prime kan bjuda på framöver, säger Martin Ringlander, vice vd på Hotell Ronja.

Luncherna på Restaurang Prime öppnar igen tisdagen den 17 mars efter ett längre uppehåll. En nyhet där är att man framöver kommer ha en veckomeny i stället för en ny rätt varje dag. Totalt kommer det finnas sju rätter att välja på varje dag.