Han tar över rodret för hotellet: ”Ser Ronja som ett smörgåsbord”

Det är ständigt nya projekt och utveckling på gång i företagarprofilen Linda Carlssons olika bolag. För att hinna med att driva utvecklingen framåt och i nya riktningar har hon därför valt att nyrekrytera. I början av mars börjar Martin Ringlander från Västervik den nya tjänsten som vice vd på hotell Ronja i Vimmerby. Något han ser mycket fram emot. – Det känns lite som att komma hem.

Under gårdagen släpptes nyheten om att Hotell Ronja i Vimmerby har rekryterat en vice vd. Anledningen till den nya befattningen uppger Linda Carlsson, ägare, är en intensiv utvecklingsfas med mycket på gång när det gäller hotellet och övriga verksamheter som drivs under moderbolaget Videslätt Holding AB.

– VI befinner oss i en intensiv och spännande fas där vi har många projekt och idéer på gång inom våra bolag – och ambitionerna är större än någonsin. För att kunna genomföra våra satsningar och fortsätta utvecklas behöver jag helt enkelt förstärkning, sa hon i ett pressmeddelande under gårdagen.

Hotellets nya vice vd blir Martin Ringlander, 42, från Västervik. Martin kommer närmast från Sparbanken Spira där han arbetat som företagsrådgivare, men har en gedigen bakgrund som egenföretagare inom både hotell- och restaurangbranschen.

Grattis till jobbet! Hur känns det?

– Det känns jättekul och otroligt spännande faktiskt. Jag har ju min bakgrund inom hotell och restaurangvärlden i Norge, så det känns lite som att komma hem.

Att han skulle tillbaka till hotell- och restaurangbranschen kändes för några år sedan helt otänkbart, förklarar Martin som under flera år drev en stor restaurang i Norge. Åren under coronapandemin blev otroligt tunga och slitsamma.

– När jag kom hem till Sverige igen så var jag ganska trött och den första tanken var nog inte att jag skulle in i restaurangsvängen igen. Men det är en väldigt speciell bransch, och ofta väldigt roliga människor och mycket som händer, så det har ändå funnits kvar lite som en tanke. Man ska aldrig säga aldrig!

"Rolig människa"

När Martin för en tid sedan träffade Linda Carlsson märkte de båda att de hade mycket gemensamt när det kommer till syn på branschen och idéer för framtiden.

– Linda är en mycket rolig människa, och vi märkte att vi hade samma syn på vad som bör vara möjligt. Sedan utvecklades tankarna.

Så småningom erbjöd Linda Martin tjänsten som vice vd. Att tacka nej kändes svårt, och efter lite övervägande bestämde Martin sig för att säga ja till erbjudandet.

– Det är klart att det behövdes lite tankeprocess. Att vara i hotell och restaurangbranschen är inte bara ett jobb utan en livsstil, så man ska vara klar över vad man går till. Men det känns jätteroligt. Särskilt när man har en så solid ägare med ett stabilt företag och koncern i ryggen. Det känns väldigt roligt att få använda de erfarenheter jag har och se vad vi kan få till på Ronja.

Flera satsningar på gång - restaurangen först ut

Många satsningar är redan på gång, även om varken Martin eller Linda vill avslöja exakt vad än. Det första som kommer hända är dock förändingar i köket på restaurangen.

– Det kommer märkas av en förändring redan i vår eftersom vi alldeles snart får in en ny köksmästare, berättar Martin.

Mycket merkan han inte avslöja om rekryteringen än, men intygar att det är en person med gott renommé i branschen.

Kökssatsningen är en första del i att utveckla resten av hotellet, menar han.

– Planen framöver är att utveckla både event- och konferensdelen på hotellet. Nyckeln för att lyckas med det är att ha ett högfungerande kök med god mat och bra kvalitet.

Hur vill du sätta din prägel på Ronja?

– Jag ser Ronja som ett smörgåsbord för någon som kommer från hotell och restaurang. Allt av hårdvara finns, så det gäller att fylla stället med ännu mer glada och motiverade medarbetare som kan skapa värde för gäster och samarbetspartners. Trivs man på jobbet så märks det hela vägen ut till gästerna, och jag ska försöka sätta min prägel på så vis. Jobba för att vi ska ha glada och nöjda medarbetare som gärna vill gå till l jobbet!

Ser du några särskilda utmaningar framåt för företaget?

– Det är ju en viss personalbrist i hela branschen fortfarande. Det är en av pandemieffekterna som sitter i. Det får man ju tackla efter bästa förmåga, men i övrigt så vill jag mer fokusera på möjligheterna jag tror finns.

Vilka möjligheter ser du?

– På Ronja finns det möjlighet att köra både små och stora event till exempel. Vi har en mässhall som tar 1500 personer, så egentligen är det bara ens egna sinnen som sätter begränsningarna. Det finns så mycket man kan göra!